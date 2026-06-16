Un nuevo caso de maltrato animal en Villa de Leyva indigna a miles de colombianos; dueños hablaron: “Esto no fue un accidente”

Un caso de presunto maltrato animal ha causado indignación en Villa de Leyva y en redes sociales, luego de que los dueños de una perrita llamada Kira denunciaran públicamente que el animal habría sido víctima de un acto de violencia que terminó con su vida.

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Según contaron en video los dueños de Kira, los hechos ocurrieron el pasado 11 de junio de 2026. En su testimonio, afirmaron que Kira fue golpeada hasta morir y luego fue abandonada a más de 6,6 kilómetros de su vivienda.

En la denuncia también mencionan que quienes habrían cometido el hecho quitaron el collar que identificaba a la mascota. De acuerdo con la familia, esto habría tenido como objetivo impedir que se reconociera a la perrita y evitar que se conocieran las circunstancias en las que perdió la vida.

“Esto no fue un accidente, fue un acto deliberado, cobarde y criminal”, expresaron los dueños durante el mensaje, en el que pidieron apoyo de la ciudadanía y los internautas para aclarar todo lo que infortunadamente sucedió.

Las declaraciones se viralizaron con rapidez y comenzaron a circular en redes sociales, donde internautas manifestaron su rechazo frente al presunto caso de crueldad animal.

Los propietarios insistieron en que ningún ser vivo merece sufrir de esa manera y pidieron la intervención de las autoridades competentes.

Los familiares hicieron peticiones dirigidas a la Fiscalía, organizaciones animalistas, fundaciones protectoras de animales y colectivos defensores de los derechos de los animales.

Además, hicieron un llamado a la comunidad de Villa de Leyva, así como a ciudadanos de distintas regiones del país, para que ayuden a que se conozca el caso y ayuden lo más que se pueda para que se identifique a los responsables.

La familia también pidió que se aplique todo el peso de la llamada Ley Ángel, que es una normativa colombiana que busca fortalecer las medidas de protección animal y aplicar fuertes sanciones frente a conductas de maltrato.

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Hasta el momento no se conocen pronunciamientos oficiales sobre posibles capturas o avances en una investigación relacionada con este caso. Sin embargo, la denuncia ha despertado una ola de solidaridad entre ciudadanos que exigen respuestas y acciones de castigo.

Mientras esperan que las autoridades aclaren lo ocurrido, los dueños de Kira mantienen su llamado a la justicia. Su principal petición es que la muerte de la perrita no quede impune y que los responsables, en caso de ser identificados, respondan ante la ley por los hechos y la cruel muerte de Kira.