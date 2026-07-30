¿Su gato puede vivir más de 20 años? Veterinarios explican qué factores influyen en su longevidad

Los gatos son animales que se han ganado un espacio no solo en los hogares, sino en el corazón de muchas personas que disfrutan de su compañía, los adoptan y los cuidan como miembros de la familia.

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Sin embargo, siempre es importante tener presente que son animales que no duran décadas y que sus años de vida tienen mucha relación con los cuidados que se les brinden.

De acuerdo con los expertos, la longevidad de los michis depende de factores como su genética, raza, alimentación, estilo de vida, atención veterinaria y el entorno en el que vive. Los gatos que permanecen dentro de casa suelen tener una mayor esperanza de vida porque están menos expuestos a accidentes, enfermedades, peleas con otros animales y riesgos del exterior.

El portal especializado Experto Animal indica que los animales que viven en un hogar tienen acceso regular a alimentación equilibrada, revisiones veterinarias y mucho amor, lo que les permite alcanzar una vida media entre 15 y 20 años. Sin embargo, aclara que en ocasiones se observan diferencias dependiendo de la raza o de si se trata de un gato mestizo.

La alimentación es clave para alargar la vida de un gato. Foto: Getty Images

En cambio, los gatos callejeros o ferales que están expuestos a atropellos, peleas, enfermedades contagiosas y malnutrición, reducen drásticamente su esperanza de vida, situándola entre 3 y 8 años, en la mayoría de los casos, según el sitio web Tienda Animal.

¿Qué hacer para alargar la vida de su peludo felino?

Para alargar la vida de un gato, es fundamental tener en cuenta varios aspectos que ayudan a cuidar su calidad de vida. Si bien no existe una fórmula mágica para garantizar que un michi viva más años, los cuidados diarios y la prevención pueden influir significativamente en su longevidad. Estos son aspectos a tener en cuenta, según los expertos.

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Alimentación: Proporcionar una dieta equilibrada y de buena calidad, adaptada a la edad, tamaño y condición de salud del gato, es clave para su bienestar. En etapas avanzadas de vida o ante enfermedades específicas, es recomendable consultar con un veterinario para elegir el alimento más adecuado.

El ejercicio y la interacción con sus dueños es clave para evitar el estrés y posibles enfermedades de los michis.

Visitas al veterinario: Las visitas periódicas al especialista permiten detectar y tratar a tiempo posibles enfermedades. Mantener al día las vacunas, realizar controles preventivos y observar cambios en el comportamiento o síntomas físicos ayuda a proteger la salud del animal. Además, conservar limpio su entorno, incluyendo el arenero, los recipientes de comida y agua, la cama y sus juguetes, contribuye a prevenir problemas y mejorar su calidad de vida.

Educación y ejercicio: Estas mascotas necesitan atención, afecto y estímulos que favorezcan su bienestar físico y emocional. El juego diario, la exploración y la interacción con sus cuidadores ayudan a prevenir el estrés, el aburrimiento, los problemas de comportamiento y el exceso de peso. Por ello, dedicar al menos unos minutos cada día a actividades de juego y ejercicio puede contribuir a mantener un gato más activo, equilibrado y saludable durante más tiempo.