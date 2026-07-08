¿Cuáles son las razas de gatos más cariñosas y sociables? Esto sugieren los expertos

Aunque durante muchos años los gatos han sido considerados animales independientes y poco afectuosos, diferentes especialistas coinciden en que su comportamiento también depende de factores como la raza, la crianza y el entorno donde viven.

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De hecho, algunas razas suelen destacar por su facilidad para crear vínculos con las personas y disfrutar de la compañía humana, de acuerdo con unas investigaciones y un estudio publicado en la revista científica Scientific Reports luego de analizar a más de 5.700 gatos.

Entre las más recomendadas está el Ragdoll, conocido por su temperamento tranquilo y su tendencia a relajarse cuando es cargado por sus dueños.

Este animal suele buscar el contacto constante con la familia y adaptarse con facilidad a hogares donde conviven niños u otras mascotas.

Ragdoll: raza de gato. Foto: Getty Images

Otra raza que está en la lista es el maine coon. A pesar de su gran tamaño, se caracteriza por ser paciente, amigable y muy sociable. Los expertos señalan que disfruta estar presente en las actividades familiares y suele seguir a sus cuidadores por diferentes espacios de la casa sin mostrar comportamientos agresivos.

El siamés también está entre los gatos más afectuosos. Su personalidad extrovertida y comunicativa hace que establezca relaciones cercanas con las personas.

Además, es común que busque atención mediante maullidos o juegos, convirtiéndose en un compañero muy activo dentro del hogar.

Gato Maine Coon Foto: Getty Images

La lista también tiene al birmano, reconocido por su carácter equilibrado y cariñoso. Este gato suele combinar momentos de juego con largos periodos de tranquilidad junto a sus dueños, lo que facilita la convivencia en distintos tipos de vivienda.

Especialistas recuerdan que el comportamiento de un gato nunca depende únicamente de su raza. La socialización desde los primeros meses de vida, el respeto por sus espacios, la alimentación adecuada y la estimulación física y mental influyen de manera importante en su personalidad y bienestar.

También destacan que cada gato desarrolla rasgos propios, por lo que incluso dentro de una misma raza pueden encontrarse diferencias a la hora de demostrar afecto hacia las personas.

Por esa razón, antes de adoptar una mascota, recomiendan conocer sus necesidades y evaluar si el estilo de vida del hogar es compatible con ellas.

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Elegir un gato cariñoso puede facilitar la adaptación familiar, pero el verdadero vínculo se hace y se refuerza con paciencia, cuidados constantes y respeto por el comportamiento natural del animal.

Con el ambiente adecuado, muchos gatos desarrollan relaciones cercanas y demuestran que también disfrutan compartir tiempo, juegos y momentos de tranquilidad junto a las personas que hacen parte de su vida diaria.