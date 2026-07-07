Terremoto en Venezuela: mientras buscan a sus dueños, este McDonald’s les da una segunda oportunidad a las mascotas

En medio de la emergencia provocada por los terremotos que sacudieron Venezuela, una de las historias más conmovedoras no tiene como protagonistas únicamente a las personas.

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En Caraballeda, estado de La Guaira, un restaurante de McDonald’s dejó de funcionar como establecimiento de comida rápida para convertirse en un centro de atención donde veterinarios, rescatistas y voluntarios luchan por salvarles la vida a perros y gatos afectados por la tragedia.

El lugar comenzó a recibir animales que fueron encontrados entre viviendas colapsadas, calles destruidas y zonas donde los equipos de rescate continúan buscando sobrevivientes. Muchos llegaron con fracturas, heridas, deshidratación o en estado de shock tras permanecer varias horas e incluso días atrapados entre los escombros.

Sin embargo, la misión no termina cuando reciben atención médica. Cada mascota es fotografiada, identificada y difundida a través de redes sociales y grupos de búsqueda para intentar reunirla con su familia o darla en adopción.

En medio del caos, numerosos perros y gatos escaparon por el miedo que provocaron los fuertes movimientos telúricos, mientras que otros fueron rescatados cuando sus dueños aún permanecían desaparecidos o recibían atención médica.

Organizaciones de protección animal han advertido que esta es una de las consecuencias menos visibles del desastre. Además de las lesiones físicas, muchos animales presentan altos niveles de estrés, ansiedad y desorientación, por lo que requieren un proceso de recuperación antes de poder regresar a sus hogares.

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Las historias de reencuentros siempre dan esperanza. Una de las más recordadas es la de Buddy, un perro que permaneció desaparecido durante varios días hasta que su dueña logró encontrarlo con vida tras regresar una vez más a buscarlo entre los restos de su vivienda. Como ese caso, otros reencuentros se han convertido en un pequeño alivio para familias que lo perdieron casi todo.

El llamado de los rescatistas es a no olvidar a las mascotas dentro de la emergencia humanitaria. Por eso, continúan recibiendo donaciones de concentrado para perros y gatos, medicamentos veterinarios, transportadoras, mantas, platos, correas y otros elementos que permitan mantener en funcionamiento este hospital improvisado.

Mientras Venezuela intenta levantarse de una de las peores tragedias de los últimos años, ese McDonald’s es mucho más que un restaurante: hoy representa un refugio donde cada ladrido y cada maullido mantienen viva la esperanza de volver a casa.

🇻🇪 El Mc Donalds de Caraballeda en La Guaira fue habilitado como Centro de Apoyo Médico para voluntarios y rescatistas.pic.twitter.com/SfD0I6kGIU — 𝙋𝙤𝙡𝙞𝙖𝙣𝙖𝙡𝙞𝙩𝙞𝙘𝙖 (@polianalitica) July 3, 2026