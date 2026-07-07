Mientras avanzan las labores de búsqueda y rescate de personas desaparecidas, luego de los dos terremotos, el asunto que está pendiente y en el que Venezuela prácticamente no tiene cómo responder es en la identificación de las víctimas mortales.

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Hasta el momento, la cifra de fallecidos supera las 3.000 víctimas, de ahí la necesidad de acudir al apoyo internacional en el proceso de identificación de los cuerpos rescatados bajo los escombros, justamente la labor que apoyará el Instituto de Medicina Legal de Colombia.

SEMANA conoció que un grupo de funcionarios de Medicina Legal se embarcó en un vuelo humanitario con el propósito de ayudar a las autoridades forenses en Venezuela y los procesos de identificación de esos cuerpos que fueron ubicados tras los dos terremotos; se trata de una labor de mucha importancia para los venezolanos.

Son miles de familias las que no tienen idea del paradero de sus seres queridos y quizás entre las víctimas mortales se encuentren algunos de ellos. Esa será la labor de Medicina Legal de Colombia, tratar de dar respuesta a esas víctimas que esperan saber dónde están sus familiares.

El Gobierno nacional inicia una nueva fase de la respuesta humanitaria en Venezuela Foto: X/@UNGRD

El equipo de Medicina Legal de Colombia que acompañará a las labores de búsqueda en Venezuela, estará incluido por expertos en diferentes áreas de la medicina forense, especialistas en los procesos de identificación, que resultan ser una prioridad en estos momentos en el vecino país.

Medicina Legal se sumó a ese abrazo de solidaridad con el pueblo venezolano, que, además de ayuda económica, alimentación, reconstrucción, rescate y salud, también necesitan saber y conocer quiénes son los muertos rescatados luego de los terremotos.

Bomberos estadounidenses del condado de Fairfax rescatan a un sobreviviente de entre los escombros de un edificio que se derrumbó durante los terremotos en La Guaira, Venezuela, el domingo 28 de junio de 2026. (Foto AP/Matias Delacroix) Foto: AP Photo/Matias Delacroix

Se espera que, en cuestión de semanas, los expertos de Medicina Legal avancen en esos procesos de identificación y faciliten la entrega de las víctimas a familiares para los procesos de inhumación previo a los rituales religiosos que, plenamente identificadas y con nombre, ingresen a un sistema para saber dónde quedaron.