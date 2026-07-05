Terremoto en Venezuela: Colombia despliega hospital de campaña para atender a los damnificados

En respuesta a la emergencia provocada por el reciente sismo en Venezuela, el Gobierno de Colombia puso en marcha una nueva operación de asistencia humanitaria, liderada por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y coordinada con el Ministerio de Salud y Protección Social.

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Esta iniciativa busca ampliar la capacidad de atención sanitaria para las comunidades que resultaron afectadas por la tragedia.

Como parte de esta estrategia, se realizará el traslado de un hospital móvil perteneciente a la Fundación Hospital San Rafael, el cual será instalado en la ciudad de Caracas.

✈️ ¡Despegó una nueva misión humanitaria de Colombia hacia #Venezuela!



En coordinación con @minSaludCol, la UNGRD despliega una nueva misión humanitaria para fortalecer la atención médica a los damnificados por el terremoto.



La misión transporta:



• 🏥 El hospital de campaña… pic.twitter.com/cUKzbcsu8M — UNGRD🇨🇴 (@UNGRD) July 5, 2026

Esta infraestructura temporal permanecerá en funcionamiento durante dos meses y medio y tendrá la capacidad de brindar atención médica a cerca de 150 personas cada día.

El funcionamiento del centro asistencial estará a cargo de un equipo conformado por 35 especialistas del Emergency Medical Team (EMT) Colombia, reconocido como el único grupo nacional de respuesta médica en emergencias con certificación internacional otorgada por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), lo que garantiza el cumplimiento de estándares para misiones humanitarias fuera del país.

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Las instalaciones ofrecerán una atención integral que incluye servicios de urgencias, estabilización de pacientes, consulta de medicina general, pediatría, ginecología, ecografías obstétricas, laboratorio clínico, apoyo en salud mental, suministro de medicamentos y coordinación para la remisión y traslado de pacientes cuando sea necesario.

Esta operación cuenta, además, con el respaldo de ECHO – Unión Europea y de la organización humanitaria Americares.

El Gobierno nacional inicia una nueva fase de la respuesta humanitaria en Venezuela Foto: X/@UNGRD

Adicionalmente, la UNGRD suministró 12 camas hospitalarias destinadas al equipamiento del hospital de campaña.

Junto con estos recursos también fueron enviadas 1.000 bolsas para el manejo digno de personas fallecidas, donadas por la Fiscalía General de la Nación, así como 5.000 tapabocas entregados mediante aportes de ciudadanos particulares.

Con esta nueva intervención, Colombia avanza hacia una segunda etapa de su apoyo humanitario a Venezuela.

Son muchas las edificaciones que quedaron reducidas a escombros en Venezuela. Foto: Cuerpo de Bomberos de Cali

Una vez concluidas las tareas de búsqueda y rescate desarrolladas por el equipo USAR COL-1, las acciones del Gobierno nacional se orientan ahora a reforzar la atención en salud y ampliar la asistencia humanitaria dirigida a las poblaciones más afectadas por la emergencia.