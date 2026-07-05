“Esto es una película de terror”: casi 3.000 muertos tras los terremotos que devastaron Venezuela

Los devastadores terremotos que golpearon Venezuela hace diez días dejan ya casi 3.000 muertos, según el último balance del sábado, en momentos en que rescatistas extranjeros ponen fin a sus operaciones para encontrar sobrevivientes.

Venezuela: estremecedor reportaje desde la morgue en La Guaira. “Me tocó cargar el cadáver de mi esposa”

Maquinaria tumba estructuras ya derrumbadas por los temblores y remueve lozas de edificios en La Guaira, vecino de la también golpeada capital Caracas y zona cero del doble sismo de magnitud 7,2 y 7,5 del 24 de junio.

(AP Photo/Ariana Cubillos) Foto: AP Photo/Ariana Cubillos

“Seguimos trabajando, hallando cuerpos, seguimos. No ha sido fácil”, contó Francisco Sasquia, rescatista voluntario y traductor de 38 años, en el edificio Ocean Beach, en el sector Playa Grande.

El ministerio de Comunicaciones venezolano indicó este sábado que ya hay 2.954 muertos y 16.592 heridos por el doble sismo, de los más fuertes y devastadores de América Latina, que sumió al país en el luto y la desesperación por encontrar a vivos y muertos.

En las calles de La Guaira cada vez son menos los socorristas extranjeros en labores de búsqueda. Brigadas de Estados Unidos, Chile y otros países comienzan a preparar su partida, dijeron sus equipos el sábado.

Entre ellos están el equipo de rescate del Departamento de Bomberos del Condado de Los Ángeles y equipos de Florida y Virginia, informaron sus integrantes a la AFP.

La ventana para hallar sobrevivientes en este tipo de eventos cierra a las 72 horas o tres días.

Sin embargo, socorristas rescataron el jueves a un hombre sepultado ocho días bajo las ruinas, una alegría en medio del trágico balance de muertos.

“Esperanzas”

La presidenta encargada Delcy Rodríguez condecoró el sábado a rescatistas de Reino Unido, Catar, Francia, India, Barbados, Brasil y Argentina. Incluso puso medallas a algunos perros buscadores.

“Esta es la solidaridad universal que debe inspirar a los pueblos del mundo”, dijo Rodríguez en el acto.

Reportaje desde la morgue de La Guaira

La mandataria defiende la respuesta del gobierno a la emergencia, muy criticada por la insuficiencia de rescatistas y maquinaria hasta la llegada de las brigadas internacionales.

“Tenemos fe de que vamos a conseguir personas con vida, no perdemos las esperanzas”, dijo Francisco Sasquia, mientras brigadistas vietnamitas y mexicanos que colaboraban con los esfuerzos abandonaron las inmediaciones.

El tiempo corre y las posibilidades de que encuentren más sobrevivientes se agotan, pero no la esperanza. Foto: Getty Images

Muchos de los sobrevivientes quedaron en la calle o en precarios refugios instalados en parques sin un futuro claro. El gobierno contabiliza más de 16.000 personas que quedaron sin vivienda, según el último reporte.

Naciones Unidas calculó pérdidas en 6.700 millones de dólares, equivalentes al 6% del PIB de este país sumido en una grave crisis por años.

El aeropuerto internacional de Maiquetía, ubicado en La Guaira y que sirve a Caracas, fue cerrado debido a los daños que sufrió por los terremotos. Sin embargo, ha sido reabierto parcialmente para recibir vuelos humanitarios.

La presidenta Rodríguez informó el sábado que está “en contacto” con algunos países que “van a ayudar a la recuperación” del aeropuerto, al prometer que el plan estará listo la próxima semana, sin dar mayores detalles.

“Terror”

Cientos de familias de bajos recursos vivían en complejos habitacionales de 12 pisos, conocidos como OPP (Obras del Poder Popular) 26 y 27, en Caraballeda, en el estado de La Guaira.

Quedaron hechos montañas de escombros donde cansados voluntarios buscan recuperar cadáveres de familias enteras.

Naciones Unidas calculó pérdidas en 6.700 millones de dólares, equivalentes al 6% del PIB de este país sumido en una grave crisis por años. (Miguel Medina/Pool Photo via AP) Foto: Miguel Medina/Pool AFP via AP

“Esto es una película de terror, nos salvamos de la guerra, pero no de la naturaleza”, dice Celida Sequera, una voluntaria de 43 años con el rostro y la ropa cubiertos de tierra.

Esta ama de casa lleva ocho días acompañando a un amigo que lo perdió todo. Su esposa y sus tres hijos de seis, 10 y 12 años estaban acostados en una cama cuando un muro les cayó encima por los terremotos, narra la mujer.

“Como todo quedó devastado no se localizaban, pero ya hoy dimos con ellos”, explica Sequera.

El gobierno no ha informado sobre cifras de desaparecidos, aunque la ONU estima que pueden ser hasta 50.000.

*Reportaje de AFP