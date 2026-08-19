Así cambiará la movilidad en la avenida NQS con la construcción del nuevo puente en la Octava Sur

La construcción de la primera línea del metro de Bogotá avanza hacia una nueva etapa que tendrá efectos sobre la movilidad de la avenida NQS y, desde este jueves 20 de agosto, comenzarán las obras que impactarán la movilidad del sur de la ciudad.

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Desde este jueves, la Empresa Metro de Bogotá iniciará las obras correspondientes a un puente de dovelas sucesivas en la avenida NQS con calle 8 sur, estructura que permitirá conectar el viaducto del sistema en este punto.

El nuevo puente tendrá las siguientes características:

Una longitud de 160 metros.

Estará compuesto por tres luces de 45,1, 69,2 y 45,1 metros.

Así mismo, su construcción se realizará por segmentos mediante una metodología que permitirá levantar la estructura sin instalar columnas intermedias.

Nuevo puente en la avenida NQS con calle 8 Sur. Foto: Metro de Bogotá/API

La obra hace parte de la construcción del viaducto de la primera línea del metro, que tendrá una extensión de 23,9 kilómetros. Con corte al 31 de julio de 2026, el proyecto registraba un avance de 81,25 %.

Una de las particularidades del puente será precisamente su método constructivo. La Empresa Metro explicó que se utilizarán dos máquinas denominadas “carros de avance”, equipos especializados que permiten construir la estructura segmento por segmento sin necesitar apoyos sobre el suelo.

La metodología busca reducir el impacto sobre la movilidad existente, disminuir las afectaciones en el entorno urbano y limitar las interferencias con el sistema TransMilenio. Sin embargo, sí se modificará la movilidad en el corredor.

Así cambiará la movilidad en la NQS

La construcción del puente tendrá dos etapas de modificaciones para el tráfico mixto. En la primera se realizará el cierre de la isleta de la avenida NQS con calle 8 sur durante las 24 horas.

Posteriormente, en una segunda etapa, habrá una modificación nocturna de la circulación. Entre las 11:00 p. m. y las 4:30 a. m., los vehículos que circulen en sentido sur-norte por la carrera 30 serán desviados a la altura de la calle 11A sur hacia el carril oriental de la calzada exclusiva.

Los conductores continuarán por este recorrido hasta llegar a la calle 1, donde podrán reincorporarse a la calzada mixta oriental para continuar hacia el norte.

Aunque habrá modificaciones para los vehículos, la Empresa Metro informó que durante las obras se garantizará el paso de peatones y biciusuarios mediante senderos habilitados. Así, el inicio de esta construcción representa una nueva intervención sobre la NQS que los conductores deberán tener en cuenta desde el 20 de agosto.