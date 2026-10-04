La salud del reconocido periodista colombiano Yamid Amat volvió a llamar la atención este domingo, 4 de octubre, luego de que en redes sociales comenzara a circular una información falsa sobre su supuesto fallecimiento.

Salud de Yamid Amat evoluciona satisfactoriamente: hijo entregó nuevo parte sobre su estado médico

En medio de la preocupación, su familia salió a desmentir esa información y, posteriormente, la Fundación Santa Fe de Bogotá entregó un parte oficial sobre el estado de salud del comunicador.

El periodista permanece hospitalizado desde hace varios días en la institución médica de Bogotá, donde recibe atención debido a complicaciones de salud.

Hasta ahora, su familia ha pedido prudencia frente a las informaciones que circulan y ha entregado actualizaciones sobre su evolución cuando lo ha considerado necesario.

En el comunicado, la institución confirmó que el periodista continúa bajo atención médica y entregó un mensaje favorable sobre su evolución.

“La Fundación Santa Fe de Bogotá, a solicitud de la familia, informa que el señor Yamid Amat Ruiz se encuentra hospitalizado en nuestra institución, con evolución clínica satisfactoria y respuesta favorable al manejo médico instaurado”, se lee.

La institución también hizo una precisión importante frente a próximas informaciones relacionadas con el estado de salud del periodista: los nuevos partes dependerán de los cambios que se presenten en su condición y deberán contar con la autorización de sus familiares.

“Los comunicados relacionados con su evolución serán emitidos de acuerdo con la relevancia de los cambios en su condición y previa autorización expresa de la familia”.

De esta manera, por ahora, la información oficial indica que Yamid Amat permanece hospitalizado y que su evolución es favorable. Su familia continúa acompañándolo durante su recuperación, mientras se mantiene la expectativa por nuevos reportes médicos.

Yamid Amat. Foto: Paola Castaño

Este comunicado fue compartido nuevamente en las redes sociales de su hijo, Yamid Amat Serna, quien añadió el siguiente mensaje: “La salud de mi padre evoluciona satisfactoriamente. Los partes médicos, al momento, son favorables, lo cual comparto con gran ilusión. Sus familiares y amigos continuamos acompañándole en su recuperación con optimismo y tranquilidad. Gracias de nuevo a todos por el interés y el cariño, por las llamadas y mensajes, por todas las manifestaciones de apoyo y afecto. Gratitud infinita”.