​El más reciente reto de salvación en MasterChef Celebrity dejó un momento de tensión entre el jurado Jorge Rausch y el creador de contenido Emiro Navarro.

Durante la prueba, el chef le pidió al participante limpiar su estación, pero ante la negativa de este último, Rausch decidió retirarse y hacerle un fuerte llamado de atención en el atril.

​La jornada exigía a los cocineros preparar dos platos —una entrada y un plato fuerte— utilizando distintas presas de pollo como ingrediente principal.

En medio de la presión del reloj, Emiro Navarro, quien ha ganado reconocimiento en Colombia por su humor y cercanía con el público en redes sociales presentó u desafío adicional: preparar pasta por primera vez en la competencia.

​Según lo visto durante la emisión del programa del Canal RCN, el inconveniente comenzó cuando Jorge Rausch realizó su habitual recorrido por las estaciones para revisar el avance de los participantes.

Al llegar al puesto de trabajo de Emiro, el reconocido chef notó un evidente desorden y le solicitó de inmediato que organizara y limpiara el espacio.

​Abrumado por la doble preparación y el tiempo limitado, Navarro le pidió al jurado que le diera unos minutos adicionales antes de limpiar, argumentando que estaba concentrado en sacar adelante sus recetas y temía no terminar.

Rausch insistió en que la limpieza debía hacerse en ese preciso instante. Al ver que el participante no acató la orden, el chef optó por dar media vuelta, retirarse de la estación y no regresar a darle asesoría durante el resto de la prueba.

​Una vez finalizado el tiempo, llegó el momento de la degustación. Al pasar al frente con sus platos, Emiro Navarro manifestó sentirse algo afectado porque el jurado no había vuelto a su puesto, señalando que le habría gustado recibir orientación técnica debido a su inexperiencia haciendo pasta y al nivel de estrés que manejaba.

​Sin embargo, la respuesta de Jorge Rausch fue directa y dejó claras las reglas de jerarquía y disciplina que rigen en la gastronomía profesional. El chef le explicó al concursante que su actitud no había sido la correcta y que la falta de acompañamiento fue consecuencia directa de su propia decisión.

​“Cuando uno es cocinero, en una cocina, uno tiene que aprender técnicas, tiene que aprender cocciones, pero lo más importante es aprender a hacer caso y cuando yo le digo a usted en mi cocina, porque esta es nuestra cocina, que limpie, usted limpia. Usted no me dice que no”, sentenció Rausch frente a los demás jurados.

​Lejos de prolongar la discusión, Emiro Navarro escuchó los argumentos del jurado, aceptó su equivocación y ofreció disculpas públicas en el atril.

El creador de contenido explicó que la presión de tener que presentar dos platos en simultáneo y enfrentarse a una técnica nueva lo bloqueó, llevándolo a responder de una manera inadecuada en el calor del momento.

​El episodio cerró con una reflexión sobre la importancia del orden y la disciplina dentro de la competencia, recordando a los participantes que, más allá del sabor, los hábitos de limpieza y el respeto por las indicaciones del jurado son determinantes para avanzar en MasterChef Celebrity.