Instalar vidrios polarizados en un vehículo es una modificación frecuente entre los conductores que buscan mayor privacidad, protección frent a la radiación solar o comodidad durante sus desplazamientos, sin embargo, su colocación está regulada por la ley.

La regulación está contemplada en la Resolución 3777 de 2003 del Ministerio de Transporte, cuyas disposiciones fueron incorporadas en la Resolución Única Compilatoria 20223040045295 de 2022. Esta normativa establece los porcentajes mínimos de transmisión luminosa que deben conservar los vidrios para circular sin autorización especial.

En otras palabras, no se trata del porcentaje de oscuridad de la película instalada, sino de la cantidad de luz que debe atravesar el vidrio. Los límites dependen de la ubicación de cada ventana:

Parabrisas y vidrios laterales delanteros: deben permitir una transmisión luminosa igual o superior al 70 %.

delanteros: deben permitir una transmisión luminosa igual o superior Vidrios laterales traseros : deben conservar una transmisión luminosa igual o superior al 55 % .

: deben conservar una transmisión luminosa igual o superior al . Vidrios cuartos traseros y de la quinta puerta: deben permitir una transmisión luminosa superior al 14 %.

Esto significa que los vidrios delanteros deben permanecer considerablemente más claros que los ubicados en la parte posterior. Los porcentajes se refieren a la luz que atraviesa el conjunto del acristalamiento, no exclusivamente a la película polarizada.

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Cuando el vehículo cumple con los porcentajes establecidos por la normativa, puede circular por las vías colombianas sin solicitar una autorización adicional por el uso de estos elementos.

Sin embargo, si el propietario desea utilizar vidrios con niveles de transmisión luminosa inferiores a los permitidos, debe solicitar un permiso ante el Ministerio de Defensa, a través de la Policía Nacional. La autorización se concede únicamente en casos especiales determinados por las autoridades.

En Bogotá, la Secretaría Distrital de Movilidad informa que el trámite contempla una revisión técnica del vehículo y un estudio de seguridad. El pago correspondiente al estudio no garantiza que la solicitud sea aprobada.

Requisitos para los vidrios polarizados

El Ministerio de Transporte establece que los fabricantes, importadores y comercializadores de materiales de acristalamiento deben demostrar que sus productos cumplen con las características técnicas exigidas mediante un certificado de conformidad expedido por un organismo acreditado por el ONAC (Organismo Nacional de Acreditación de Colombia).

También es recomendable solicitar la información sobre el porcentaje de transmisión luminosa del producto y comprobar el resultado una vez instalado.

Hay una excepción que vale la pena mencionar: el artículo 90 del Código Nacional de Tránsito establece que todos los vidrios de los vehículos destinados al servicio público colectivo urbano deben ser transparentes. Por lo tanto, estos vehículos no pueden circular con vidrios polarizados, entintados u oscurecidos.