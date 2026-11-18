TransMilenio anunció recientemente el añadido de una nueva ruta desde la estación Las Aguas hasta el Portal del Norte. Esta ruta será nombrada “B70″, siendo el espejo de la ruta “J70″ que ya llevaba un buen tiempo funcionando en la hora pico de la mañana.

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En este caso, la Ruta B70 funcionará en la hora pico de la tarde, estando disponible desde las 3:00 p.m. hasta las 8:00 p.m. y estas serán las estaciones en las que va a parar:

Las Aguas - Centro Colombo Americano

Museo del Oro

Avenida Jiménez

CAD

Calle 127

Prado

Alcalá - Colegio Santo Tomás Dominicos

Calle 142

Calle 146

Mazurén

Toberín

Portal Norte - Unicervantes

Esta nueva ruta se une al grupo de añadidos al sistema. Así como recientemente comenzaron a existir las rutas Z63 y F63 cuya creación vino de la mano con la inauguración de las estaciones Tibanica - Primavera, Los Laureles e Islandia con la intención de conectar la Troncal Ciudad de Cali con otras estaciones de la Troncal Américas.

En Semana puede enterarse de todos los añadidos y cambios que se hagan en TransMilenio y el SITP en sus rutas, estaciones y recorridos, así puede saber cuando un nuevo trazado de TransMilenio puede ahorrarle un buen tiempo de viaje en el día a día.