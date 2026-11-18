El presidente Abelardo De La Espriella anunció la cooperación del Gobierno Nacional con una marca multinacional para instalar una planta de ensamblaje de motocicletas.

¿Por qué el Gobierno De La Espriella quiere que Colombia sea potencia automotriz? La apuesta tras la inversión con Renault

Se trata de la empresa mexicana Italika, especializada en fabricar, ensamblar y comercializar estas unidades en todo el mundo.

A través de su cuenta de X, el jefe de Estado compartió la noticia tras un encuentro con el dueño de la compañía, Ricardo Salinas.

En palabras del presidente de la república, la inversión generará alrededor de 1.000 empleos en la capital del Atlántico, así como la construcción de 25 tiendas encargadas de comercializar estas motos en el país.

“Vamos a venir con las motos Italikas a hacer un ensamblador aquí en el puerto de Barranquilla y de ahí unas 25 tiendas para motos y préstamos. Ese es solo el inicio porque a mí me gusta mucho Colombia”, comentó Salinas.

Para el presidente De La Espriella, la llegada de Italikas al país forma parte de un proceso encargado para atraer inversión extranjera, además de la apuesta del Gobierno Nacional para fortalecer el sector automotor del país.

“Esta es la Colombia que estamos construyendo: un país que recupera la confianza, atrae inversión, genera empleo y abre sus puertas a quienes quieren producir, crecer y crear oportunidades para nuestra gente”, comentó el jefe de Estado.

Otras iniciativas del Gobierno De La Espriella para el sector automotor

El mercado de vehículos como los carros y las motos ha tenido grandes números durante lo corrido de 2026.

Los más recientes reportes de la ANDI y Fenalco indican que hasta la fecha se han matriculado un total de 279.387 carros nuevos en Colombia, un crecimiento del 39,5 % frente al mismo periodo de 2025.

En el caso de las motos, la comercialización de estas ha llegado a las 1.149.390 ventas, un aumento del 4,48 % con respecto a lo visto el año pasado.

Estos números han derivado en que el Gobierno Nacional cada vez busque métodos para seguir impulsando el mercado en el país, principalmente por medio de proyectos en conjunto con varias marcas reconocidas.

Las acciones más recientes realizadas por el actual Gobierno se notan en lo registrado durante el pasado 20 de octubre, en el que el Ministerio de Comercio anunció un proyecto con una inversión de US$ 150 millones con la planta Renault Sofasa.

A través de este proyecto, la administración del presidente De La Espriella busca fabricar un nuevo vehículo en la nación, aplicar nuevas tecnologías, fortalecer la producción nacional y atender los mercados de países latinoamericanos desde Colombia.

“Eso es lo que queremos desde el Gobierno: convertir la confianza en inversión; la inversión en producción; y la producción en empleo, innovación y exportaciones. Nuestro mensaje a los inversionistas es claro: Colombia quiere competir por proyectos que generen valor a largo plazo. Para conseguirlo necesitamos seguridad jurídica, reglas previsibles, trámites sencillos y diálogo con el sector productivo”, comentó el ministro de Comercio, Mauricio Gómez.