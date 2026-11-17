Los limpiaparabrisas son uno de los componentes del vehículo que suelen pasar inadvertidos hasta que comienza a llover. Sin embargo, mantenerlos en buen estado es fundamental para conservar una visibilidad adecuada durante los desplazamientos, especialmente cuando se conduce de noche o se está en temporadas de lluvia como la que ha sufrido Bogotá recientemente.

Su función es retirar el agua, el polvo y otros residuos que se acumulan sobre el parabrisas. Con el paso del tiempo, las escobillas pueden perder elasticidad, endurecerse o presentar daños en la goma, lo que reduce su capacidad para limpiar correctamente el vidrio.

Por suerte, hay señales que permiten identificar cuándo las escobillas están desgastadas, al no ser precisamente pocas puede saber cuando reemplazarlas.

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Una de ellas es cuando dejan franjas de agua en el vidrio después de pasar, que son líneas o zonas de agua que dificultan ver. Otra se detecta gracias al ruido, si la escobillas hacen chirridos u otro ruido inusual, pueden indicar la pérdida de flexibilidad.

Si las escobillas no hacen un recorrido uniforme y vibran o avanzan mediante pequeños saltos o tiemblan puede indicar la necesidad de un cambio, también si hay grietas, cortes, deformaciones en las mismas.

Cabe agregar que, antes de cambiarlas, también vale la pena verificar que no tengan suciedad acumulada y que el parabrisas esté limpio, pues estos factores pueden afectar el barrido.

Frecuencia de cambio

Al igual que en otros componentes de un vehículo, no existe un periodo único de reemplazo para todos los carros que hay. La duración depende de la calidad de las escobillas, la exposición al sol, los cambios de temperatura, el polvo y la frecuencia de uso.

Según Bosch Colombia, lo recomendable es reemplazarlas al menos una vez al año. Sin embargo, lo más importante es revisar su estado de vez en cuando y no esperar a cumplir ese plazo si ya hay señales de daño.

También es buena idea inspeccionar las escobillas antes de realizar un viaje largo o durante las temporadas de lluvias, cuando su funcionamiento resulta especialmente importante.

Uno de los riesgos principales del daño en esta parte del carro es la pérdida de visibilidad. Cuando las escobillas no retiran correctamente el agua, el conductor puede tener dificultades para identificar otros vehículos, peatones, señales de tránsito y obstáculos en la vía.

El problema puede ser mayor durante lluvias intensas, cuando el agua se acumula rápidamente sobre el parabrisas. Además, las manchas y los reflejos pueden dificultar la visión durante la noche o cuando hay luces de otros vehículos.