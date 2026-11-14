¿Cada cuánto se debe cambiar la batería de un carro? Estas señales indican que podría necesitar una nueva

La batería es uno de los componentes esenciales para el funcionamiento de un vehículo, pero su duración depende de las condiciones de uso y mantenimiento, ya sea uso particular frecuente, ocasional o sí se trata de servicio público.

En condiciones normales, una batería convencional de un carro puede durar entre tres y cinco años. Sin embargo, este periodo no es un plazo fijo: factores como las altas temperaturas, los recorridos cortos, los periodos prolongados de inactividad y las vibraciones pueden acelerar el daño.

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Kia señala que el cuidado y los hábitos de conducción influyen en su vida útil, mientras que la AAA (Asociación Estadounidense del Automóvil) recomienda comenzar a realizar pruebas periódicas cuando la batería cumpla los tres años. Por eso, no es necesario esperar a que el vehículo deje de encender para mirar si necesita un reemplazo.

¿La batería de un vehículo de servicio público?

En taxis, buses y otros vehículos, el desgaste puede ser mayor, debido a las jornadas largas, los recorridos frecuentes, las detenciones y los constantes encendidos del motor. Estas condiciones pueden exigir un mayor trabajo al sistema eléctrico y reducir la duración de la batería.

Por esta razón, no existe un plazo universal que determine cuándo debe cambiarse la batería de todos los vehículos de servicio público. La decisión debe tomarse a partir de su estado, las recomendaciones del fabricante y las pruebas realizadas durante el mantenimiento.

Señales que sugieren un cambio

Arranque lento : el motor tarda más de lo habitual en encender o parece perder fuerza al intentar arrancar, igualmente si el arranque no se llega a dar.

: el motor tarda más de lo habitual en encender o parece perder fuerza al intentar arrancar, igualmente si el arranque no se llega a dar. Luces débiles : los faros o las luces interiores pierden intensidad o presentan parpadeos.

: los faros o las luces interiores pierden intensidad o presentan parpadeos. Sonidos al encender : se escuchan clics repetidos cuando se acciona el sistema de arranque.

: se escuchan clics repetidos cuando se acciona el sistema de arranque. Problemas eléctricos : algunos accesorios o dispositivos del vehículo dejan de funcionar correctamente.

: algunos accesorios o dispositivos del vehículo dejan de funcionar correctamente. Daños visibles: la carcasa presenta hinchazón, grietas o fugas, o los terminales tienen corrosión.

Si bien, estas señales no hacen automáticamente a la batería la responsable, siempre se debe recurrir a una prueba de esta o de su sistema de carga antes de hacer compras de cualquier tipo de repuesto.

En caso de reemplazarla, se recomienda estar atento a las especificaciones del fabricante, ya que no todas las baterías suelen tener la misma tecnología o capacidad de funcionamiento.