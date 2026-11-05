¿Qué tan malo es no prender el carro durante varios días? Esto puede ocurrir

Dejarel carro parqueado durante varios días es una situación común para quienes utilizan otros medios de transporte o trabajan desde casa. Sin embargo, cuando el vehículo permanece demasiado tiempo sin utilizarse, algunos de sus componentes pueden verse afectados y presentar problemas al momento de volver a encenderlo.

Uno de los primeros componentes que puede verse afectado es la batería. Incluso cuando el motor está apagado, los sistemas electrónicos del automóvil continúan consumiendo pequeñas cantidades de energía. Las alarmas, los módulos de control y otros dispositivos pueden descargarla progresivamente.

Según la AAA (American Automobile Association), los vehículos modernos mantienen algunos sistemas eléctricos activos incluso cuando están estacionados. Por esta razón, un automóvil que permanece varias semanas sin utilizarse puede tener dificultades para encender, especialmente si su batería ya tiene varios años de uso.

Arrancar mal puede dañar su vehículo automático: así debe hacerlo correctamente

Si son condiciones normales, dejar un carro sin prender durante algunos días no es un riesgo importante. Los problemas suelen darse cuando los periodos de inactividad llegan a ser de semanas o meses, especialmente si el vehículo tiene una batería desgastada o permanece expuesto a condiciones ambientales desfavorables.

¿Qué partes pueden dañarse?

Según Michelin, los neumáticos también pueden verse afectados cuando un carro permanece estacionado durante periodos prolongados, pues esto hace que el peso del vehículo ejerce presión sobre la misma zona de las llantas.

Otro elemento que puede presentar cambios es el sistema de frenado. Cuando un automóvil permanece estacionado, especialmente en ambientes húmedos o después de haber circulado bajo la lluvia, puede aparecer una capa superficial de óxido en los discos de freno.

Este óxido puede desaparecer al usar los frenos en los primeros recorridos pasado el tiempo de inactividad, aun así, si se escuchan ruidos constantes, vibraciones o encuentra dificultades para detenerse, se recomienda que acuda a un taller.

También es importante prestar atención al aceite del motor y al refrigerante. Aunque estos líquidos no pierden función por dejar el automóvil apagado unos días, si el periodo de inactividad del carro es muy largo, puede que pase el plazo necesario para hacer el cambio de estos líquidos.

La recomendación general es que, antes de volver a conducir después de un periodo prolongado de inactividad, revise que no existan fugas, compruebe los niveles de los líquidos, inspeccione los neumáticos y verifique que los frenos respondan correctamente.