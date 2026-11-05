Movilidad en Bogotá: desvíos y alta congestión en las calles 80 y 26

En la hora pico de hoy, 5 de noviembre, se han presentado diversos inconvenientes de movilidad para el transporte público y particular en el noroccidente de Bogotá.

Por medio de sus redes oficiales, TransMilenio reportó la alta congestión vehicular en la zona de la calle 80 con carrera 114, a pocos metros de Ciudadela Colsubsidio.

Por lo mismo, la empresa avisó de los diferentes desvíos que están teniendo varias de sus rutas. La ruta alimentadora 1-8 (calle 80) se suspendió temporalmente y la ruta dual D81 está retornando en el Portal 80.

En la localidad de Fontibón también se está presentando una alta afectación vehicular, sobre la calle 26, llegando desde la terminal de carga hasta la carrera 100, en sentido occidente-oriente. Según la cuenta de X de Tránsito Bogotá, ya se está movilizando un equipo al lugar para gestionar el flujo vehicular allí presente.

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Estas medidas se suman a otras del mismo tipo de este 5 de noviembre, como la suspensión temporal de la estación Polo, la de la estación Humedal Córdoba en la troncal Suba o la evacuación preventiva de TransmiCable ante el riesgo de tormenta eléctrica.

Ante las congestiones, la recomendación de la empresa es quedarse en el bus mientras los conductores vuelven a tomar paso, pues bajarse del bus puede disminuir la velocidad del tráfico y significar un riesgo para los peatones que decidan hacerlo.