¿Qué se puede hacer para retirar un vehículo de los patios? Estos son los pasos

Cuando un carro o una motocicleta es inmovilizada por alguna infracción de tránsito, su propietario debe comenzar un procedimiento ante las autoridades para volver a tenerlo en su posesión.

Este trámite normalmente requiere certificar que se corrigió la causa por la que el vehículo fue inmovilizado, obtener la orden de entrega y pagar los servicios de grúa junto a los de parqueadero.

¿Qué requisitos piden para sacar el vehículo?

Según el artículo 125 de la Ley 769 de 2002, la inmovilización se da hasta el momento en el que se corrija la medida que la propició en primer lugar.

Por esta misma razón, el primer paso es saber el porqué de la medida. Si, por ejemplo, ocurrió por no tener el SOAT (Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito) vigente, será necesario asegurar que el trámite ya está hecho y ya se cuenta con ese documento. Si se dio por una falla técnico-mecánica, se debe subsanar la falla y acreditarlo.

También se requieren algunos documentos para adelantar el proceso, entre estos se encuentran:

Documento de identidad del propietario o conductor.

Tarjeta de propiedad del vehículo.

Licencia de conducción de la persona que va a hacer el retiro.

SOAT vigente.

Poder o autorización en el caso de que el trámite lo haga un tercero.

Estos requisitos pueden cambiar según la infracción y las disposiciones del organismo en el que se lleven a cabo los trámites.

La Secretaría Distrital de Movilidad tiene habilitado un procedimiento virtual para solicitar la salida de vehículos inmovilizados por infracciones de tránsito.

Para iniciar el proceso debe agendar una cita a través de la Ventanilla Única de Servicios, que tiene 12 puntos a lo largo de la ciudad de Bogotá.

Los documentos que deben portar los conductores en Colombia para evitar sanciones e inmovilización

Durante la cita, el funcionario encargado revisará los documentos y verifica que se están dando las condiciones necesarias para la entrega. En ese momento el usuario recibirá instrucciones para el pago de parqueadero y grúa mediante PSE.

Tras haber realizado el pago, el propietario debe dirigirse al patio correspondiente para retirar su vehículo.

Cabe destacar que en caso de un siniestro vial donde haya personas heridas o que hayan fallecido, el procedimiento puede ser diferente.

En estos casos, la entrega puede depender de la Fiscalía u otras autoridades judiciales que tengan la investigación a cargo, por lo que no basta con solicitar la salida en la Secretaría de Movilidad ya que antes deben cumplirse otras condiciones establecidas de acuerdo al hecho.