Senador propuso cambio en los ‘patios’ para sacar un vehículo inmovilizado: “No es justo”

El senador Gersson Vargas, del Partido Liberal, propuso a través de sus canales digitales un importante cambio en los trámites para sacar los vehículos de los patios, que consiste en ampliar sus horarios de servicio, luego de cuestionar su funcionamiento actual.

Para el congresista, estos trámites se deberían poder realizar en cualquier horario del día y la noche, ya que las grúas que inmovilizan autos y motos tienen acción 24/7.

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“Si las grúas trabajan 24/7, los trámites para recuperar los vehículos también deberían funcionar 24/7″, aseguró el congresista a través de su cuenta de Facebook. Esta iniciativa parte de la premisa de que “si hay disponibilidad para inmovilizar las 34 horas, también debe haber esa disponibilidad para que los conductores saquen sus vehículos”.

El senador añadió: “No es justo que las grúas estén disponibles para inmovilizar vehículos 24/7, pero un conductor no pueda recuperar su vehículo un fin de semana porque las oficinas de tránsito están cerradas”.

En Bogotá, por ejemplo, se puede sacar el vehículo de los patios cualquier día a cualquier hora de la semana; sin embargo, el trámite para ello sí tiene restricciones horarias en los diferentes puntos dispuestos por la alcaldía.

Hay seis puntos disponibles para realizar esta gestión en la capital, de los cuales, en solo dos se puede realizar los sábados (entre las 7 a.m. y las 6 p.m.) y domingos (entre las 8 a.m. y las 2 p.m.). Aunque se puede hacer el trámite virtual, este solo es posible de lunes a viernes entre las 8 a.m. y las 5:30 p.m.

En Medellín, la realidad es similar. Los patios funcionan de lunes a viernes entre las 6:30 a.m. y las 6:00 p.m y los sábados de 7 a.m. hasta las 12 del mediodía. Los domingos y los festivos no es posible realizar esta gestión en la capital antioqueña.

Vehículos aparcados en uno de los patios de Colombia. Foto: Jorge Orozco

Así las cosas, esta iniciativa está dirigida hacia las secretarías de Movilidad de las ciudades, que son las que establecen estos horarios de servicio para la ciudadanía.

La propuesta del congresista no ha llegado al legislativo ni suena para convertirse en un proyecto de ley; sin embargo, coincide con la reforma que propone el representante a la Cámara por Bogotá, Daniel Briceño, quien propone que este sistema de patios y grúas sea modificado hacia una ‘movilidad inteligente’.

Hasta el momento, ninguna Secretaría de Movilidad se ha pronunciado. Sin embargo, la publicación del congresista sí ha recibido el apoyo de varios internautas.

“Excelente norma, ojalá pueda lograrla”, “Sí, señor, tiene mucha lógica”, “Así es, sí, Sr., te apoyamos, Sr. Biter”, “Si señor así es, tienes que lograrlo”, son algunos de los comentarios.