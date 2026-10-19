¿Es factible ver al Tesla Roadster transitar por calles? Las limitaciones que tendría el “carro volador”

La marca de automóviles Tesla hizo historia en el sector automotor, luego de que el pasado 15 de octubre presentara su nuevo modelo: El Tesla Roadster, un vehículo 100 % eléctrico que cuenta con propulsores que le permiten realizar maniobras en el aire y cuya llegada al mercado se proyecta para el 2028.

¿Cuánto costaría en Colombia el Tesla Roadster, el vehículo eléctrico con la capacidad de volar?

El vehículo también cuenta con otras ventajas, entre ellas su velocidad, ya que alcanza pasar de 0 a 100 km/h en 96,6 km/h en menos de un segundo. En otras palabras, es más o menos la mitad del tiempo que necesita un vehículo de la Fórmula 1.

La presentación del Tesla Roadster ha traído la imaginación de muchas personas a la realidad, observando cómo las nuevas tecnologías son capaces de permitir que un carro pueda volar.

No obstante, una cosa es que el carro se eleve por su cuenta y otra es que cumpla con las necesidades de los usuarios, entre ellas transitar por corredores y calles diariamente.

Para el analista de la industria automotriz y director de la Revista Motor, José Clopatosky, la llegada del Tesla Roadster no trae alguna ventaja para la vida cotidiana de los conductores, sino que sería el encargado de generar más complicaciones.

Clopatosky también afirma que, con base en la presentación del modelo que se llevó a cabo en Texas, el carro necesita de varias condiciones para su uso y que son demasiado complicadas para trasladar al tráfico de una ciudad.

“Un carro que necesita rampa, como un Hot Wheels, como carrito de los de pista, pues eso no es viable. Eso sería para hacer unas demostraciones de acrobacias en algún sitio, pero eso no es compatible con el tráfico”, señaló en diálogo con Noticias Caracol.

Aunque el Tesla Roadster promete llevar la conducción a otro nivel, su posible uso en el tráfico urbano genera interrogantes sobre su viabilidad. Foto: X: @Tesla

El analista añade el funcionamiento de los sistemas necesarios para provocar el impulso del carro, indicando que generar una fuerza también implica tener en cuenta lo que sucede alrededor del vehículo cuando los propulsores entran en funcionamiento.

“El tráfico y las calles y la mugre y todo eso, pues ahí vemos exactamente el polvero que se levanta. Eso no lo hace compatible con el tráfico”, indicó.

Clopatoksy cuestionó si realmente el Tesla Roadster es un vehículo volador, ya que comenta que, para serlo, necesita de otros elementos vitales, como lo son las alas, además de requerir el espacio suficiente para alcanzar la velocidad necesaria para poder elevarse.

“Si es un carro volador, como carro volador tiene que tener alas, y para tener alas el carro necesita una pista para coger velocidad y poderse elevar. Ahora, que sea un dron, que vaya a ascenso vertical, como están planteando los taxis urbanos; ahora eso es otra cosa”, afirmó.