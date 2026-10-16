SOAT digital en Colombia: cómo consultar su vigencia y evitar fraudes

El Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) es uno de los requisitos obligatorios para transitar en Colombia, ya que se encarga de brindar atención a personas cuando sufren un incidente vial, independientemente de quién haya sido el culpable.

No más fraudes con el Soat: tribunal le exige al Gobierno De La Espriella reforzar la venta virtual

Hoy en día, esta póliza puede ser presentada tanto en formato digital como impreso, lo que permite llevarla en un dispositivo móvil y consultar su información con mayor facilidad.

No obstante, se les recomienda a los usuarios verificar varias cosas antes de comprar o renovar el SOAT, ya que existen ocasiones de fraude. Aseguradoras comparten una serie de pasos que los ciudadanos deben realizar si están en la búsqueda de conseguir este seguro de manera virtual.

De acuerdo con Seguros Bolívar, el SOAT digital incorpora mecanismos de seguridad que se encargan de facilitar la comprobación de su autenticidad, ayudando a disminuir las cifras de estafa y agilizando la verificación de vigencia por parte de las autoridades en tiempo real.

Para verificar su vigencia, solamente es necesario ingresar a la página web o a la aplicación de la aseguradora del usuario. También se puede descargar la aplicación SOAT Virtual o revisar en la página del RUNT.

¿Cómo realizar la compra o renovación del SOAT digital de forma segura?

Si un ciudadano busca adquirir o renovar su SOAT, tiene que hacerlo por medio de una aseguradora que comercialice este producto y por medio de sus canales autorizados.

La red usaba, según la Policía, el Soat para tramitar procedimientos médicos que no tenían que ver con accidentes de tránsito. El descaro era tal que hasta gestionaban incapacidades. Foto: El País

El proceso puede ser diferente, dependiendo de la compañía a la que está vinculada el usuario, pero usualmente tiene los siguientes pasos:

Consultar la fecha de vencimiento , ya que de esta forma se conoce cuándo termina la vigencia y evita que el ciudadano transite en su vehículo con el seguro vencido.

, ya que de esta forma se conoce cuándo termina la vigencia y evita que el ciudadano transite en su vehículo con el seguro vencido. Identificar que la aseguradora esté autorizada para vender el SOAT al ingresar directamente a la página oficial o utilizar un canal de atención verificado.

al ingresar directamente a la página oficial o utilizar un canal de atención verificado. Tener a la mano los datos del vehículo , entre ellos la placa, la clase del carro o moto y los datos del propietario.

, entre ellos la placa, la clase del carro o moto y los datos del propietario. Verificar el valor antes de pagar , ya que la tarifa varía entre la categoría del vehículo y las disposiciones tarifarias vigentes. Se aconseja comparar el valor informado con el que aparece en el canal oficial.

, ya que la tarifa varía entre la categoría del vehículo y las disposiciones tarifarias vigentes. Se aconseja comparar el valor informado con el que aparece en el canal oficial. Efectuar el pago de manera segura , utilizando solamente los medios habilitados por la aseguradora.

, utilizando solamente los medios habilitados por la aseguradora. Revise el documento , verificando que todos los datos del carro estén correctos.

, verificando que todos los datos del carro estén correctos. Consultar la vigencia en el RUNT, ya que permite rectificar que toda la información se encuentra correctamente registrada en el sistema.