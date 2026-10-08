El Tribunal Administrativo de Cundinamarca les ordenó a varias entidades del Gobierno De La Espriella fortalecer las medidas de protección ante la compra virtual del seguro obligatorio de accidentes de tránsito (Soat), con el objetivo de evitar fraudes.

No más fraudes con el SOAT: Tribunal le exige al Gobierno de La Espriella reforzar la venta virtual

Los hechos ocurrieron luego de que se presentara una demanda contra la Presidencia de la República, el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio de Defensa, la Policía Nacional y la Superintendencia Financiera.

El denunciante criticó la falta de acciones de estas entidades para prevenir estafas al adquirir el Soat, ya sea por páginas web, aplicaciones, líneas telefónicas y otros canales digitales.

Uno de los elementos revisados por el tribunal fueron reportes compartidos de la Superintendencia Financiera; se registraron 2.870 reportes relacionados con posibles fraudes en la compra virtual del Soat entre 2022 y 2025.

También se compartió que la Fiscalía General de la Nación sabe sobre la existencia de investigaciones activas, las cuales están vinculadas con la emisión ilegal del Soat.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó fortalecer los controles frente a la venta fraudulenta del Soat por medios digitales. Foto: Getty images

Ante estos hechos, el Tribunal señaló que, si bien algunas entidades del país han realizado campañas de prevención, actividades de supervisión, investigaciones, órdenes administrativas y sanciones, no se demuestra la existencia de una estrategia estatal coordinada, preventiva y permanente que se encargue de garantizar la compra segura del Soat a través de medios virtuales.

Por ello, la sentencia impartió distintas medidas específicas a las autoridades, acorde a sus competencias: