No más fraudes con el Soat: tribunal le exige al Gobierno De La Espriella reforzar la venta virtual

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca les ordenó a varias entidades del Gobierno De La Espriella fortalecer las medidas de protección ante la compra virtual del seguro obligatorio de accidentes de tránsito (Soat), con el objetivo de evitar fraudes.
Los hechos ocurrieron luego de que se presentara una demanda contra la Presidencia de la República, el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio de Defensa, la Policía Nacional y la Superintendencia Financiera.
El denunciante criticó la falta de acciones de estas entidades para prevenir estafas al adquirir el Soat, ya sea por páginas web, aplicaciones, líneas telefónicas y otros canales digitales.
Uno de los elementos revisados por el tribunal fueron reportes compartidos de la Superintendencia Financiera; se registraron 2.870 reportes relacionados con posibles fraudes en la compra virtual del Soat entre 2022 y 2025.
También se compartió que la Fiscalía General de la Nación sabe sobre la existencia de investigaciones activas, las cuales están vinculadas con la emisión ilegal del Soat.
Ante estos hechos, el Tribunal señaló que, si bien algunas entidades del país han realizado campañas de prevención, actividades de supervisión, investigaciones, órdenes administrativas y sanciones, no se demuestra la existencia de una estrategia estatal coordinada, preventiva y permanente que se encargue de garantizar la compra segura del Soat a través de medios virtuales.
Por ello, la sentencia impartió distintas medidas específicas a las autoridades, acorde a sus competencias:
- Superintendencia Financiera: formular e implementar durante los siguientes seis meses un plan que garantice que las aseguradoras brinden canales oficiales para adquirir el Soat, así como para detectar páginas de fraude.
- Fiscalía General de la Nación: fortalecer las estrategias preventivas frente a los delitos asociados con la comercialización fraudulenta del Soat.
- Policía Nacional: fortalecer la identificación y desmonetización de páginas web, perfiles y canales digitales fraudulentos por medio del Centro Cibernético Policial.
- Ministerio de Transporte: reforzar los mecanismos para que los ciudadanos puedan verificar de manera simple, inmediata y gratuita la autenticidad y vigencia de las pólizas registradas en el Runt.
- Departamento Administrativo de la Presidencia de la República: convocar y liderar una mesa interinstitucional que se encargue de diseñar e implementar una estrategia nacional articulada de prevención, detección y reacción frente al fraude del Soat.
- Ministerio TIC: adoptar durante los siguientes seis meses un protocolo de cooperación que sea capaz de identificar, reportar y gestionar sitios web, perfiles en redes sociales, aplicaciones y otros canales tecnológicos que son utilizados para comercializar fraudulentamente el Soat.