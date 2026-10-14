¿Su Soat está vigente en 2026? Así puede consultarlo con solo la placa del vehículo

El Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat) es una póliza obligatoria en el país para todos los vehículos que transitan por el territorio nacional.

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La intención de este seguro es brindar atención médica inmediata a todas las personas que resulten lesionadas en un accidente de tránsito, sin importar quién haya sido el responsable de lo ocurrido. El Soat es un elemento exigido en la ley colombiana, así como otros documentos.

Según lo establecido en el Código Nacional de Tránsito, “las autoridades de tránsito, organismos de tránsito y agentes de tránsito deberán dar por cumplida la obligación de portar los documentos como: documento de identidad, licencia de conducción, licencia de tránsito, Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat) y certificado de revisión técnico-mecánica y de gases, mediante la consulta en los Sistemas de Información establecidos por la autoridad de tránsito competente, sin que sea exigible su presentación en físico”.

Verificar la fecha de vencimiento del Soat permite a los conductores saber si cuentan con el seguro obligatorio vigente y evitar circular sin este requisito. Foto: Colprensa / El País. Foto: Foto: Colprensa / El País.

Este documento es actualizado cada año, para que su cobertura sea lo más efectiva posible cuando se requiera, así como evitar multas por vencimiento. Aun así, existen varios usuarios que desconocen su fecha de renovación o incluso desconocen el medio para verificarlo.

¿Cómo consultar si el Soat de un carro se mantiene vigente?

Para conocer la vigencia del Soat en Colombia, se debe ingresar a la plataforma del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), al ser el sistema oficial de información que cuenta con el registro autorizado sobre vehículos, carros, licencias de conducción y multas que son reportadas por las autoridades de tránsito.

El paso a paso para consultar sobre el Soat es el siguiente:

Ingrese a la página web del RUNT para luego dar clic en la opción ‘Consulta de vehículos por placa’.

para luego dar clic en la opción ‘Consulta de vehículos por placa’. Dar clic en el botón ‘Ingrese aquí al módulo’ , que se encargará de llevar al usuario al panel de consulta.

, que se encargará de llevar al usuario al panel de consulta. Colocar el número de la placa del vehículo registrado, el tipo de documento y el número de identificación del propietario.

registrado, el tipo de documento y el número de identificación del propietario. Realizar la verificación Captcha y dar clic en el botón ‘Consultar información’.

y dar clic en el botón ‘Consultar información’. Desplegar la pestaña ‘Póliza SOAT’ y la fecha de vencimiento de la póliza para verificar si el seguro aún se encuentra vigente o si es necesario actualizarla.