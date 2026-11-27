Durante un retén de tránsito o situaciones similares, existen ocasiones en las que un conductor de carro o moto sufre momentos de tensión al observar cómo un agente se acerca y procede a quitarle las llaves de su vehículo, afirmando que tiene la autorización para proceder de esta manera.

¿Un agente de tránsito puede revisar el baúl de su carro sin autorización? Esto debe saber

Para muchas personas, situaciones como estas pueden ser consideradas como una falta de respeto, al pensar que no existe razón suficiente para que algún funcionario de la autoridad pueda realizar esta acción.

La ley en Colombia responde a este inconveniente, afirmando que ningún agente de tránsito está en la autorización de quitarle las llaves de un vehículo a su propietario, salvo en casos excepcionales.

¿Qué dice la normativa colombiana en estos casos?

Dentro de la Ley 769 de 2002 (Código Nacional de Tránsito) no existe, hasta la fecha, una mención en la que esté permitido que los agentes de tránsito puedan retener llaves de un vehículo durante un control de tránsito.

La normativa esclarece que el rol que tienen los funcionarios es el de imponer comparendos e inmovilizar vehículos siempre y cuando un ciudadano haya cometido una infracción escrita en la ley.

Este mismo hecho quedó reiterado por el Ministerio de Transporte, a través de la Resolución 20223040045295 de 2022, en donde se especifica que “no existe disposición legal ni reglamentaria que faculte a los funcionarios de control operativo en materia de tránsito y transporte para retener o pedir a presuntos infractores la entrega de las llaves de los vehículos”.

La Resolución 20223040045295 de 2022 del Ministerio de Transporte se refiere a la posibilidad de que los funcionarios soliciten o retengan las llaves de los vehículos. Foto: Montaje Semana

Eso sí, existen ocasiones puntuales en las que los agentes de tránsito sí pueden quitar este aparato del vehículo y es cuando el conductor comienza a presentar un peligro inminente no solamente para los agentes, sino que para los demás actores viales.

Un ejemplo claro es cuando el usuario muestra síntomas de encontrarse bajo los efectos del alcohol o estupefacientes y comienza a realizar maniobras peligrosas. Es en esos casos que las autoridades pueden quitar las llaves del vehículo, ya que la razón de ello es evitarse un accidente de tránsito que perjudique a las personas.

Si el conductor cree que está siendo víctima de un procedimiento abusivo por parte de un agente de tránsito, tiene el derecho de grabar con su dispositivo móvil cualquier acción o sanción que se le quiera imponer. De este modo, el usuario cuenta con evidencia suficiente a la hora de impugnar el comparendo o de que se inicie una acción contra el agente o policía de tránsito.