La primera edición de Pollo Week superó todas las expectativas de sus organizadores y se convirtió en una iniciativa que fue más allá de la gastronomía. Así lo manifestó Tulio Zuloaga, más conocido en el mundo digital como Tulio Recomienda, quien destacó el crecimiento del evento tras el terremoto que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto.

Según contó, inicialmente la propuesta estaba pensada para desarrollarse en tres o cuatro ciudades, pero el interés de restaurantes y participantes hizo que la convocatoria se ampliara. Además, la emergencia ocasionada por el terremoto que afectó a Pereira, Manizales, Armenia, Cali y Chocó motivó a sus organizadores a buscar alternativas para apoyar la reactivación económica de las zonas afectadas.

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En este contexto, el creador de contenido gastronómico recordó que viajó a Pereira al día siguiente de la emergencia para conocer las necesidades de los damnificados y explorar maneras de ayudarlos. A partir de esa experiencia, junto a Fenavi, confirmaron la fecha del evento con la intención de generar oportunidades para los establecimientos gastronómicos.

En total, Pollo Week logró llegar a 11 ciudades y 18 municipios del territorio nacional, generando un importante impacto económico y social en diferentes regiones del país. La primera edición reunió a 388 restaurantes, que alcanzaron la venta de 951.683 platos. Además, el evento registró 59.034 votos del público, que participó en la elección de sus preparaciones favoritas.

Para llevar a cabo este proyecto, según Tulio, las conversaciones con Fenavi iniciaron desde el año 2018. “Siete años de diálogos. No había encontrado el producto que sentía yo que pudiera funcionar con mucha fuerza”, dijo. Finalmente, en 2025 surgió la idea del pollo frito, reconociendo que se trata de una de las proteínas más consumidas en Colombia.

Tulio Recomienda Foto: Gettyimages

A diferencia de sus tradicionales Masters, centrados en un solo plato, Pollo Week fue concebido como una semana gastronómica para explorar distintas preparaciones de pollo frito.

Con un precio único de $20.000 por plato, las ventas reportadas como “solo pollo” alcanzaron los $19.033.660.000, mientras que las ventas con adicionales llegaron a $38.860.071.939. Además, el promedio por factura fue de $40.833; son algunas cifras que reflejan el éxito del evento que se llevó a cabo en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Armenia, Pereira, Manizales, Ibagué y Villavicencio, las diez ciudades anunciadas durante su lanzamiento, sumando en la lista a Barrancabermeja.

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Asimismo, la experiencia se extendió a 18 municipios: Zipaquirá, Chía, Cajicá, Envigado, Sabaneta, Bello, Rionegro, Guarne, La Ceja, Tuluá, Palmira, Floridablanca, Piedecuesta, Acacías, Restrepo, Dosquebradas, Finlandia y Quimbaya.

Tras el desarrollo de Pollo Week, Tulio Recomienda señaló que uno de los testimonios que más lo conmovió fue el de un comerciante de Pereira que, entre lágrimas, contó cómo había perdido parte de su vivienda y de su negocio. Sin embargo, también compartió el impacto positivo que tuvo con esta iniciativa, tal como lo compartieron otros restaurantes que pasaron de registrar ventas semanales de 200.000 pesos a alcanzar ingresos de hasta dos millones de pesos diarios.