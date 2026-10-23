En una cálida y cercana conversación con SEMANA, en el pódcast Sin Filtros, el influenciador gastronómico Tulio Zuloaga, creador de Tulio Recomienda, recordó la historia detrás de Burger Master, el exitoso festival que ha conquistado a los amantes de las hamburguesas en Colombia.

Durante la charla, el creador de contenido se refirió al fracaso como uno de los mejores maestros a la hora de emprender, pues aseguró que “lo malo no es fracasar, lo malo es no aprender de ese fracaso”.

Miley Cyrus conmovió a sus seguidores tras inesperado gesto con una fan con cáncer; la escena se viralizó en redes

Según Tulio, su intención no es romantizar el concepto del fracaso, sino reflexionar sobre la cantidad de ideas que se pierden por temor a ello. “La gente siempre está pensando como: ‘¿qué dirán?, ¿y si lo hago y no funciona?’ Siempre digo, al contrario, hazlo, ahí vas aprendiendo en el camino”, mencionó.

¿Cómo nació Burger Master?

De acuerdo con su relato, el origen de Burger Master se remonta a una iniciativa llamada La Semana Loca de Tulio Recomienda. Esta propuesta consistía en invitar a los restaurantes que recomendaba a ofrecer descuentos especiales durante algunos días de la semana, con el propósito de incentivar a los comensales a visitar sus establecimientos y animarse a probar sus preparaciones.

“Me meto en el tema de las hamburguesas porque me llamaba demasiado la atención y sabía que era un fenómeno que venía con mucha fuerza para el mundo entero”, precisó.

Fue así como empezó a descubrir las hamburgueserías artesanales que existían en Medellín y, entre 2016 y 2017, identificó que gran parte del público aún desconocía qué diferenciaba las hamburguesas artesanales de las tradicionales.

Esta situación le ayudó a ver la oportunidad de acercar este tipo de propuestas gastronómicas a más personas. “Pensaban que las grandes cadenas tenían hamburguesas artesanales; los chiquitos se estaban quebrando”.

Para empezar, Tulio logró reunirse con 30 restaurantes de hamburgueserías pequeñas de Medellín, algunas que incluso habían cerrado, y les pidió que resistieran porque iba a surgir un evento para que la gente conociera sus preparaciones.

Así nació la primera edición de Burger Master, que tenía como objetivo vender 11.000 hamburguesas en un periodo de 11 días. Sin embargo, la respuesta del público superó todas las expectativas: la meta se cumplió el primer día del evento, antes de las 5:00 de la tarde.

“La ciudad colapsó en ingredientes”, recordó Tulio, y afirmó que en aquel momento se lograron vender unas 100.000 hamburguesas en 11 días, lo que incentivó además la compra de materia prima en otras ciudades como Bogotá y Cali.

Marcela Carvajal confiesa la verdadera razón por la que le puso fin a su matrimonio de 17 años

“Ahí es donde el Burger Master se convierte en lo que es hoy en día, un fenómeno muy grande”, recalcó con firmeza, y agregó: “Digamos que de cierto modo ahí hubo un golpe de suerte demasiado grandote. Estaba cubriendo una necesidad y, en el fondo, lo que pasaba era darle una oportunidad a restaurantes que estaban en una situación compleja”.

Por esta razón, Tulio Zuloaga destacó que, desde su perspectiva, el principal motor para emprender con éxito no debe ser únicamente el dinero, sino el deseo de generar un impacto positivo en la sociedad, en este caso, al impulsar diferentes restaurantes.