Tulio Zuloaga y su consejo definitivo para emprender en Colombia: “No hay nada milagroso”

En entrevista con el pódcast Sin Filtro de SEMANA, el creador de contenido gastronómico y empresario Tulio Zuloaga, conocido popularmente como ‘Tulio Recomienda’, habló de la evolución de sus proyectos, sus principios sobre el modelo de negocio en la gastronomía y las lecciones aprendidas de sus aciertos y desaciertos en sus emprendimientos.

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Su testimonio ofrece una perspectiva sobre el impacto económico del Burger Master y los pilares estratégicos necesarios para consolidar una marca en Colombia.

Durante la conversación, Zuloaga recordó los inicios de sus recomendaciones en redes sociales y aclaró que nunca ha cobrado un solo peso por dar visibilidad a pequeños comercios y restaurantes.

Explicó que el inicio del Burger Master surgió entre 2016 y 2017 como una respuesta a las dificultades financieras que atravesaban los establecimientos artesanales de hamburguesas en Medellín.

“Quería darle una oportunidad a unos restaurantes que estaban en una situación un poco compleja y que muchos iban a cerrar sus puertas”, afirmó Zuloaga en Sin Filtro.

Según detalló, el proyecto original estimaba la venta de 11.000 hamburguesas en 11 días; sin embargo, la demanda superó las proyecciones iniciales, agotando las existencias en las primeras horas del evento y alcanzando una cifra superior a las 100.000 unidades vendidas en esa edición inicial.

Se revela la lista completa del ‘Burger Master 2025′: estas son las mejores hamburguesas del país. Foto: Instagram @tuliorecomienda

A pesar de haber cancelado temporalmente el lanzamiento inicial por incertidumbre y críticas, el respaldo de los mismos comerciantes impulsó la ejecución definitiva del evento.

Al abordar los factores que determinan la sostenibilidad de una idea de negocio, Zuloaga enfatizó que los emprendimientos deben enfocar su propuesta de valor en resolver problemáticas específicas de los usuarios.

Como ejemplo, relató cómo identificó una oportunidad en el sector automotriz tras la salida del país de una marca de vehículos importados, lo que le permitió prestar servicios especializados mediante estrategias directas de prospección de clientes.

Entre las pautas presentadas para quienes inician proyectos productivos, destacó:

Resolver necesidades reales: Identificar vacíos en el mercado a través de la escucha activa de los consumidores.

Identificar vacíos en el mercado a través de la escucha activa de los consumidores. Asumir la responsabilidad del negocio: Evitar atribuir el desempeño del emprendimiento a factores externos o coyunturales.

Evitar atribuir el desempeño del emprendimiento a factores externos o coyunturales. Diseñar una estrategia de alcance: Garantizar mecanismos concretos para que el público conozca el producto o servicio antes de la apertura del establecimiento.

Garantizar mecanismos concretos para que el público conozca el producto o servicio antes de la apertura del establecimiento. Cuidar los detalles en la experiencia del cliente: Velar por la calidad en la atención, el ambiente y el servicio postventa como diferenciadores competitivos por encima de los precios o la infraestructura física.

De igual manera, el creador de contenido advirtió sobre los riesgos de seguir recomendaciones sin sustento técnico, como seguir todo lo que dicen en redes: “No hay nada milagroso”, sostuvo, señalando que la constancia y el enfoque constituyen la base del emprendimiento.

En un ejercicio de autocrítica sobre su experiencia en sectores comerciales, Zuloaga expuso su experiencia con ‘Enemigo’, una línea de productos de cuidado personal masculino que lanzó al mercado y que no obtuvo la respuesta comercial esperada.

Indicó que desistió de la marca y frenó sus operaciones aproximadamente tres meses después de su salida al mercado.

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Según explicó el empresario, la principal falla radicó en haber creado un producto basado en sus preferencias personales, sin validar previamente las necesidades del consumidor ni contar con la logística de distribución adecuada.

“Pensé en mí, en lo que a mí me gusta, y en ningún momento dije ‘qué necesita la gente’. Ahí es donde cometes el error”, reconoció en la entrevista con Semana.

Finalmente, Zuloaga subrayó la importancia de establecer metas y fechas de caducidad para los proyectos que no muestran viabilidad, animando a los emprendedores a innovar constantemente o replantear sus modelos de negocio cuando las ideas principales no dan los resultados esperados.