Deportes

Obra de arte de Edwin Cardona en Nacional vs. Pasto: golazo desde media cancha levantó el Atanasio

Desde la mitad del campo el 10 del cuadro verde probó e hizo parar al estadio con un gol mágico. James Rodríguez lo celebró.

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Sergio Alejandro Calderón Calderón

Sergio Alejandro Calderón Calderón

22 de octubre de 2026 a las 8:42 p. m.
Edwin Cardona marcó joya de gol con Atlético Nacional desde la mitad del campo
Edwin Cardona marcó joya de gol con Atlético Nacional desde la mitad del campo Foto: Captura redes Win Sports (Diseño SEMANA)

Golazo de Edwin Cardona en medio del partido de este jueves, 22 de octubre, entre Atlético Nacional y Deportivo Pasto.

Desde mitad del campo el volante aprovechó su excelente pegada para bañar al portero rival. Fue una anotación de la más alta factura que hizo sonreír hasta a James Rodríguez en las tribunas, el cual no fue convocado para dicho juego de Liga BetPlay.

El estadio entero se puso de pie y en el relato hubo emoción total por una obra de arte que fácilmente puede ser candidata al Premio Puskás.

En desarrollo...