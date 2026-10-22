Golazo de Edwin Cardona en medio del partido de este jueves, 22 de octubre, entre Atlético Nacional y Deportivo Pasto.
Desde mitad del campo el volante aprovechó su excelente pegada para bañar al portero rival. Fue una anotación de la más alta factura que hizo sonreír hasta a James Rodríguez en las tribunas, el cual no fue convocado para dicho juego de Liga BetPlay.
🟢🏟️🚀 ¡TIENEN QUE CERRAR EL ESTADIO! ¡GOLAZO DE MEDIA CANCHA CON EL SELLO DE EDWIN CARDONA! #LALIGAxWIN https://t.co/nwgufk5V6D— Win Sports (@WinSportsTV) October 23, 2026
El estadio entero se puso de pie y en el relato hubo emoción total por una obra de arte que fácilmente puede ser candidata al Premio Puskás.
En desarrollo...