Regreso a Millonarios está por confirmarse y jugaría pronto en Liga BetPlay: “Al 100 %”

Millonarios está a punto de clasificarse a la finales de Liga BetPlay 2026-II.

Ese primer objetivo trazado por Alberto Gamero, desde su llegada a mediados del semestre, se logrará en caso de obtener una victoria en los tres partidos que le restan en el ‘todos contra todos’.

Sus rivales en las jornadas que restan serán un gran reto: América de Cali, Deportes Tolima y, tal vez, el que parece más accesible es Alianza FC.

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Para el azul, tener una nómina en óptimas condiciones es fundamental, igual que recuperar a los lesionados y evitar que otros de la columna vertebral se afecten físicamente. Un nombre que no había podido estar disponible era el de Mateo García.

Dicho volante desde hace varias semanas se había ausentado de las convocatorias por lesión. Afortunadamente, en las últimas horas el periodista de Win Sports, Alexis Rodríguez, ha señalado que “ya está al 100%”.

Esa novedad es sumamente importante para Gamero y en general para todo el plantel capitalino. Junto a Rodrigo Ureña en la zona medular han tenido que varias, pero con la vuelta de García se reestablecerá un medio campo de dos futbolistas que dan garantías.

Desde el pasado 22 de septiembre el club confirmó el diagnóstico de una lesión en uno de los músculos de la pantorrilla derecha para Mateo.

Su incapacidad quedó sujeta a la evolución, por lo que no se estableció un tiempo exacto de baja.

El 13 de octubre, Millonarios informó que el mediocampista continuaba en proceso de readaptación física. Y, hasta ahora, se vuelve a saber de la recuperación total del mediocampista que podrá estar convocado para el juego del 3 de noviembre vs. América en El Campín.

Futuro incierto en Millonarios

Cuando Mateo arribó a Millonarios a finales de 2025 la afición se llenó de ilusión por contar con uno de los que en ese momento era de los mejores en su posición en Colombia.

También, porque el volante abiertamente expresó ser hincha del azul y eso daba cierta prenda de garantía de que su entrega sería total.

No obstante, García no ha tenido el rendimiento esperado por los aficionados. Su imagen con el paso de los partidos se deteriora cada vez más, al punto de que ya se habla de una posible salida para la llegada de dos hombres desde Once Caldas.

Sin ser nada oficial, han circulado los nombres de Jorge Cardona (Defensa Central) y Jefry Zapata (Delantero), actualmente en el cuadro blanco, de donde provino justamente Mateo hace unos diez meses, aproximadamente.

El mediocampista que hoy día es parte de Millonarios podría ser usado como moneda de cambio para que los dos del interés del onceno bogotano arriben de cara a los compromisos deportivo que tendrán en el 2027.