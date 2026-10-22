En las primeras horas de este jueves, 22 de octubre, se conoció la gravedad de la lesión que sufrió Luis Díaz en el juego de Champions League con Bayern Múnich vs. Arsenal.

Fue el mismo club bávaro el que dio a conocer que no se trató de algo menor, sino de una afectación que tendrá al extremo de la Tricolor entre 4-6 semanas fuera de las canchas.

Luis Díaz, atacante del Bayern Múnich en Champions League Foto: dpa Picture-Alliance via AFP

El reporte médico oficial informó: “Luis Díaz sufrió una pequeña rotura fibrilar en la parte posterior del muslo izquierdo durante el partido de Champions League que enfrentó al FC Bayern contra el Arsenal el miércoles por la noche. Así lo han revelado los exámenes realizados por el departamento médico del conjunto bávaro. El delantero de 29 años será, por lo tanto, baja por el momento”.

Choque de versiones

Max Eberl, directivo del Bayern Múnich fue uno de los primeros en hacer referencia a la situación que atravesaba Díaz Marulanda.

El jefe de los rojos confesó que Lucho “ya tenía problemas musculares antes del partido y lo sintió ligeramente de nuevo ahora. No quisimos correr riesgos. Esperemos y veamos…”.

Medio alemán reporta la primera decisión del Bayern Múnich con Luis Díaz tras su lesión

Jürgen Klopp opinó sobre el Bayern Múnich: su crítica dejó sin palabras a Vincent Kompany

Esa declaración fue dada pocos minutos después de culminado el partido del miércoles pasado en Allianz Arena. Esas palabras dieron parte de tranquilidad al Bayern Múnich y Selección Colombia.

También estuvieron las del técnico, Vincent Kompany. Este en rueda de prensa aseveró “Tal vez menos de una semana. Pero por supuesto ahora tenemos que hacer el análisis y los escaneos muy en serio, y entonces lo sabremos. Pero una lesión realmente grave, no la vimos, o creo que ya está descartada“, apuntaba.

“Bastante grave”

Infortunadamente, los análisis dictaminaron que Lucho sí se perjudicó de forma grave en su salud y, justamente por ello, es que periodista de Alemania como Stefan Kumberger le pasan factura al club germano.

Quien trabaja para SPORT1 ha dado su opinión al respecto: “En general, todo lo que rodea a Luis Díaz me pareció un poco extraño”.

“No se le pudo sustituir contra el Leipzig, pero debería haberse hecho, luego estaba mejor sin jugar contra el Arsenal, pero al final salió al campo y sufrió esta lesión”, recordó de cómo avanzó todo hasta el desenlace negativo para el colombiano.

Max Eberl, director deportivo del Bayern Múnich y Luis Díaz. Foto: AFP (diseño de SEMANA)

“Max Eberl (director deportivo del Bayern Múnich) dijo que no es tan grave en absoluto. Ahora, de 4 a 6 semanas, en mi opinión, ya es bastante grave. El Bayern tiene que revisar de nuevo todo lo que pasó”, culminó el comunicador que le puso la lupa a lo del guajiro.

BILD que es otro medio de relevancia en Alemania ha entregado un listado de los juegos que se perderá Díaz Marulanda:

Friburgo vs. Bayern Múnich: Bundesliga (25 de octubre). Bayern Múnich vs. 1. FC Magdeburg: Copa de Alemania (28 de octubre). Bayern Múnich vs. Borussia Dortmund: Bundesliga (31 de octubre). Atlético de Madrid vs. Bayern Múnich: Champions League (3 de noviembre). Mainz 05 vs. Bayern Múnich: Bundesliga (7 de noviembre).

Está también en duda para la Selección Colombia, la cual se alista para jugar dos amistosos vs. Chile en los primeros días de noviembre.