Jhon Lucumí anotó agónico golazo y se lo anularon: traspié de Juventus en Europa League

Este jueves, 22 de octubre de 2026, Juventus empató 2-2 en casa contra Rennes. Fue juego válido por la tercera fecha de la fase de liga de la Europa League, y el marcador resuena en Italia como un traspié de La Vecchia Signora.

Jhon Durán, Gustavo Puerta y Jhon Lucumí: se mueve la tabla de la Europa League tras segunda fecha

Técnico de Benfica descartó a Jhon Jáder Durán: confirmada la mala noticia en Europa League

Uno de los hechos que dejó el partido fue el gol anulado a Jhon Lucumí, defensor colombiano al servicio de la Juventus. Fue sobre los 87′, casi sobre el cierre, captando un rebote dentro del área.

🚨 Juve retake the lead at 88' with Jhon Lucumí 🇮🇹 Juventus 3-2 Rennes 🇫🇷 https://t.co/iHs5UUoJIM — Rusell (@afcRusell) October 22, 2026

Sin embargo, a Lucumí le ahogaron el grito de gol. Significaba el 3-2 final de la Juventus, pero por fuera de juego no subió al marcador y el encuentro terminó en tablas (2-2).

El partido de Jhon Lucumí contra Rennes

Lucumí arrancó como suplente en el partido. Fue sobre los 79′ que ingresó al campo sustituyendo a Lloyd Kelly.

Con lo hecho en el partido, la aplicación 365 Scores calificó con 6.5 a Lucumí. Acertó el 92 % de sus pases, tocó 14 veces la pelota en 11 minutos y tuvo el mencionado gol anulado.

De a poco, Jhon Lucumí se va volviendo una pieza importante para una Juventus que quiere volver a tener el dominio que la caracterizó en Italia.

La Europa League se convierte en el principal objetivo de la Vecchia Signora, junto con el scudetto.

Jhon Lucumí entraría en la lista de convocados de la Selección Colombia

La Selección Colombia de Néstor Lorenzo está próxima a anunciar su lista de convocados para la próxima fecha Fifa de noviembre. Muy seguramente, Jhon Lucumí estará allí.

Lucumí integra la dupla de centrales junto a Dávinson Sánchez, este último siendo capitán del cuadro cafetero.

Este es el calendario de La Tricolor en las semanas venideras:

Viernes 13 de noviembre de 2026

Colombia vs. Chile

Estadio: Estadio Olímpico Pascual Guerrero, Cali, Colombia

Martes 17 de noviembre de 2026