Jhon Durán, Gustavo Puerta y Jhon Lucumí: se mueve la tabla de la Europa League tras segunda fecha

Se jugó la segunda fecha de la Europa League con alguna participación de futbolistas que pertenecen a la Selección Colombia. Uno de los partidos más atractivos del día lo protagonizaron el Benfica de Portugal y el Celtic de Escocia, dos grandes entidades del ‘Viejo Continente’ que midieron fuerzas en el Estadio da Luz de Lisboa.

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Jhon Durán con el Benfica y Camilo Durán con el Celtic fueron titulares, pero el gigante de Portugal se quedó con la victoria tras un contundente 4-1 para escalar en la tabla de posiciones en un torneo en el que es candidato al título. El delantero colombiano se fue de doblete y fue una de las figuras del juego.

En otro de los partidos llamativos de la fecha, Olympique Marsella fue local en el Estadio Vélodrome ante el Olympiacos de Grecia. Otras dos grandes instituciones del fútbol europeo midieron fuerzas con Gustavo Puerta como titular en el gigante de El Pireo, que ganó 1-0 con gol del argentino Santiago Hezze.

En otro gran juego de la jornada europea, Celta de Vigo fue local ante la Juventus de Italia en Balaídos, pero las cosas le salieron mal tras un gol en la agonía del francés Kolo Muani. El defensa colombiano Jhon Lucumí fue suplente e ingresó en los minutos finales del partido.

La tabla de la Europa League

Club PJ G E P GF GC DG Pts 1 Juventus 2 2 0 0 7 1 6 6 2 Leverkusen 2 2 0 0 6 0 6 6 3 Benfica 2 2 0 0 6 1 5 6 4 Bruges 2 2 0 0 7 3 4 6 5 Bournemouth 2 2 0 0 5 1 4 6 6 Omonia 2 2 0 0 4 0 4 6 7 Fenerbahce 2 2 0 0 5 2 3 6 8 Lyon 2 2 0 0 5 3 2 6 9 Sunderland AFC 2 2 0 0 3 1 2 6 10 Olympiakos 2 2 0 0 3 1 2 6 11 Sparta Praha 2 1 1 0 5 2 3 4 12 Union Saint-Gilloise 2 1 1 0 4 1 3 4 13 Rennes 2 1 1 0 2 1 1 4 14 Crystal Palace 2 1 0 1 6 3 3 3 15 Milan 2 1 0 1 4 2 2 3 16 Jagiellonia 2 1 0 1 4 3 1 3 17 OFI 2 1 0 1 3 2 1 3 18 Sport Clube União 2 1 0 1 3 3 0 3 19 AZ 2 1 0 1 2 2 0 3 20 RB Salzburg 2 1 0 1 1 4 -3 3 21 Dinamo 2 0 2 0 0 0 0 2 22 Lille 2 0 1 1 2 3 -1 1 23 Real Sociedad 2 0 1 1 2 3 -1 1 24 H. Beer Sheva 2 0 1 1 1 2 -1 1 25 Levski Sofia 2 0 1 1 1 2 -1 1 26 Anderlecht 2 0 1 1 1 2 -1 1 27 Sturm 2 0 1 1 0 3 -3 1 28 NEC 2 0 1 1 1 6 -5 1 29 Celta de Vigo 2 0 0 2 1 3 -2 0 30 Hoffenheim 2 0 0 2 2 5 -3 0 31 Marseille 2 0 0 2 1 5 -4 0 32 Viktoria Plzen 2 0 0 2 1 5 -4 0 33 Araz-Naxçıvan 2 0 0 2 2 7 -5 0 34 Celtic F.C. 2 0 0 2 2 7 -5 0 35 Celje 2 0 0 2 0 5 -5 0 36 Lech Poznan 2 0 0 2 0 4 -4 0

Resultados de la segunda fecha de la UEFA Europa League