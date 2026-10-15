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Jhon Durán, Gustavo Puerta y Jhon Lucumí: se mueve la tabla de la Europa League tras segunda fecha

El segundo torneo más importante de Europa tiene participación colombiana y así se ubican sus equipos en la tabla.

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William Horacio Perilla Gamboa

William Horacio Perilla Gamboa

15 de octubre de 2026 a las 4:39 p. m.
Jhon Lucumí, Jhon Durán y Gustavo Puerta.
Jhon Lucumí, Jhon Durán y Gustavo Puerta. Foto: Getty Images y Olympiacos

Se jugó la segunda fecha de la Europa League con alguna participación de futbolistas que pertenecen a la Selección Colombia. Uno de los partidos más atractivos del día lo protagonizaron el Benfica de Portugal y el Celtic de Escocia, dos grandes entidades del ‘Viejo Continente’ que midieron fuerzas en el Estadio da Luz de Lisboa.

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Jhon Durán con el Benfica y Camilo Durán con el Celtic fueron titulares, pero el gigante de Portugal se quedó con la victoria tras un contundente 4-1 para escalar en la tabla de posiciones en un torneo en el que es candidato al título. El delantero colombiano se fue de doblete y fue una de las figuras del juego.

En otro de los partidos llamativos de la fecha, Olympique Marsella fue local en el Estadio Vélodrome ante el Olympiacos de Grecia. Otras dos grandes instituciones del fútbol europeo midieron fuerzas con Gustavo Puerta como titular en el gigante de El Pireo, que ganó 1-0 con gol del argentino Santiago Hezze.

En otro gran juego de la jornada europea, Celta de Vigo fue local ante la Juventus de Italia en Balaídos, pero las cosas le salieron mal tras un gol en la agonía del francés Kolo Muani. El defensa colombiano Jhon Lucumí fue suplente e ingresó en los minutos finales del partido.

La tabla de la Europa League

Club PJ G E P GF GC DG Pts
1Juventus22007166
2Leverkusen22006066
3Benfica22006156
4Bruges22007346
5Bournemouth22005146
6Omonia22004046
7Fenerbahce22005236
8Lyon22005326
9Sunderland AFC22003126
10Olympiakos22003126
11Sparta Praha21105234
12Union Saint-Gilloise21104134
13Rennes21102114
14Crystal Palace21016333
15Milan21014223
16Jagiellonia21014313
17OFI21013213
18Sport Clube União21013303
19AZ21012203
20RB Salzburg210114-33
21Dinamo20200002
22Lille201123-11
23Real Sociedad201123-11
24H. Beer Sheva201112-11
25Levski Sofia201112-11
26Anderlecht201112-11
27Sturm201103-31
28NEC201116-51
29Celta de Vigo200213-20
30Hoffenheim200225-30
31Marseille200215-40
32Viktoria Plzen200215-40
33Araz-Naxçıvan200227-50
34Celtic F.C.200227-50
35Celje200205-50
36Lech Poznan200204-40

Resultados de la segunda fecha de la UEFA Europa League

  • Rennes (FRA) - OFI (GRE) 2 - 1
  • Celta (ESP) - Juventus (ITA) 1 - 2
  • Marsella (FRA) - Olympiacos (GRE) 0 - 1
  • NEC Nimega (NED) - Levski de Sofía (BUL) 1 - 1
  • Jagiellonia Bial (POL) - FC Ararat-Armenia (ARM) 3 - 1
  • Dinamo Zagreb (CRO) - Anderlecht (BEL) 1 - 0
  • Ferencváros (HUN) - Viktoria Pílsen (CZE) 2 - 1
  • Hoffenheim (GER) - Besiktas (TUR) 2 - 3
  • AFC Bournemouth (ENG) - Sturm Graz (AUT) 3 - 0
  • Benfica (POR) - Celtic de Glasgow (SCO) 4 - 1
  • Salzburgo (AUT) - Milan (ITA) 0 - 4
  • AZ Alkmaar (NED) - Hapoel Beer Sheva (ISR) 2 - 1
  • Sparta Praga (CZE) - Lillestrøm (NOR) 1 - 1
  • Union St-Gilloise (BEL) - Real Sociedad (ESP) 1 - 1
  • Lyon (FRA) - Crystal Palace (ENG) 3 - 2
  • NK Celje (SLO) - Omonia Nicosia (CYP) 0 - 3
  • Lech Poznan (POL) - Bayer Leverkusen (GER) 0 - 4
  • SCU Torreense (POR) - Sunderland (ENG) 1 - 2