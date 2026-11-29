A través de un comunicado oficial, la Dimayor se pronunció sobre los actos de racismo que ocurrieron durante el partido de Millonarios vs. América de Cali por los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay 2026-II.

Millonarios tomó medidas con el hincha acusado de racismo: hay comunicado oficial

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El ente rector del fútbol colombiano rechazó la conducta del hincha señalado de ofender a Dany Rosero, defensor del América. “Desde el primer momento, la Dimayor ha estado en constante monitoreo y trabajando de manera articulada con Millonarios FC y las autoridades locales de Bogotá, con el propósito de avanzar en la identificación del presunto responsable de estos hechos”, apunta el comunicado.

Dimayor ya tiene lista su primera medida al respecto de este caso que ha generado indignación en Colombia. “Una vez se logre su plena identificación, la Dimayor interpondrá la correspondiente denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, con el fin de que se adelanten las actuaciones judiciales a que haya lugar”, anuncia la entidad.

“De igual forma, se llevará este caso a la Comisión Nacional de Seguridad y Convivencia en los estadios, para que junto al Ministerio del Interior, Ministerio del Deporte y las demás autoridades, se logren aplicar los protocolos y así evitar que este tipo de conductas se repita”, añade el pronunciamiento.

Llamado a la tolerancia

Por último, la Dimayor asegura que “en el Fútbol Profesional Colombiano no habrá espacio para el racismo, la discriminación ni ninguna manifestación de violencia o intolerancia. Estos comportamientos atentan contra los valores del deporte, afectan la convivencia y alejan a las familias de los escenarios deportivos”.

Ministerio del Deporte se pronunció sobre los actos de racismo en Millonarios vs. América de Cali

“El racismo no tiene lugar en nuestro fútbol”, sentencia el comunicado oficial de la entidad, que no entregó detalles sobre una posible sanción para Millonarios por el comportamiento del hincha señalado de hacer gestos racistas contra Rosero.

A falta de conocer la resolución del Comité Disciplinario, el equipo capitalino podría enfrentarse a un cierre parcial de la tribuna occidental o una multa económica por las imágenes que salieron en la transmisión oficial de Win Sports.

Partido entre Millonarios y América de Cali por la fecha 3 del grupo B de los cuadrangulares semifinales del segundo semestre de la Liga Colombiana 2026. Foto: Cristian Bayona - Colprensa / El País

Millonarios también se pronunció

Horas antes de este comunicado emitido por Dimayor, Millonarios ya había dado una actualización sobre el caso del hincha.

El club informó que “está adelantando todas las gestiones para la identificación de la persona que presuntamente habría incurrido en dichas conductas”.

“Estas acciones buscan colaborar de manera activa con las autoridades competentes que así lo requieran, de modo que se adelanten las investigaciones del caso y, si hay lugar a ello, se impongan las consecuencias jurídicas que correspondan y determinen. Igualmente, esta identificación permitirá tomar las decisiones que como club estén a nuestro alcance y sean ejemplarizantes ante tan deplorables acontecimientos”, añadió Millonarios.

Agregó: “Reafirmamos nuestro compromiso con un fútbol limpio, incluyente, respetuoso y reiteramos nuestro rechazo a cualquier acción violenta, discriminatoria y racista dentro del deporte”.