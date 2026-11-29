El humorista y ventrílocuo Jorge Muñoz, recordado por el Show de Tato y su paso por Sábados felices, relató en el programa La red cómo su divorcio tras 19 años de matrimonio estuvo marcado por el distanciamiento de su familia y un acuerdo por su patrimonio.
De acuerdo con lo que el comediante contó en La red, su matrimonio de 19 años coincidió con un periodo en el que dejó de ver a su familia durante siete años consecutivos. Según su testimonio, en ese tiempo no hubo visitas ni saludos directos con sus padres y su hermana, y cuando su hermana lo llamaba con la excusa de hablar de contratos o cotizaciones, la comunicación quedaba mediada por su entonces esposa.
En esa entrevista, Muñoz aseguró que se arrepiente de esos años alejado de los suyos y describió la separación como un punto de quiebre que le permitió retomar el contacto con sus padres y su hermana.
Según relató, el reencuentro se dio hacia finales de 2019, con lágrimas, abrazos y la promesa de no volver a separarse, un vínculo que se fortaleció durante 2020, y que hoy lo tiene más cerca de su entorno familiar, compartiendo paseos y visitas.
El relato atribuido al artista en el material difundido indica que, al momento de la separación, se encontró con que varios activos —entre ellos vivienda, vehículo y la empresa asociada al Show de Tato— figuraban a nombre de su expareja.
De acuerdo con esa versión, ante la dificultad para recuperar su proyecto artístico y su deseo de seguir trabajando de forma independiente, optó por ceder otros bienes a cambio de quedarse con el manejo de la empresa vinculada a su carrera.
Más allá del divorcio y las discusiones sobre bienes, Muñoz explicó que aquel periodo difícil también le pasó factura en su estado anímico y en su salud.
También mencionó haber atravesado episodios de depresión y recordó que nació con un solo riñón, condición que descubrió a los 38 años, por lo que mantiene controles periódicos en nefrología y medicación para cuidar su tensión y proteger su salud renal.
Hoy, según lo que expresó en entrevista, el comediante prefiere no complicarse en el plano sentimental, dice sentirse a gusto con la tranquilidad y la soledad, y concentra su energía en sus hijos, su trabajo, su cambio de ciudad y la cercanía recuperada con su familia.