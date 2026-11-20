De acuerdo con lo revelado recientemente en el programa de entretenimiento La Corona TV, el artista habría viajado por tierra hasta el Tolima para acompañar una jornada social encabezada por la primera dama Ana Lucía Pineda.

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Aunque la actividad oficial transcurrió sin contratiempos, la situación se complicó al caer la noche, cuando el humorista y su familia emprendieron el camino de vuelta hacia Bogotá.

Según el relato difundido por el programa de entretenimiento y publicado en sus redes, el viaje transcurría con normalidad hasta que un vehículo de carga pesada, tipo tractomula, dejó caer un tornillo de gran tamaño sobre el asfalto.

Debido a la poca visibilidad propia de la noche en carretera, César Corredor no logró esquivar la pieza metálica a tiempo.

Al pasar por encima del objeto, una de las llantas de su camioneta estalló de inmediato. Quienes reportaron el caso señalaron que el estruendo tomó por sorpresa a la familia, sin embargo la acción del comediante al volante permitió mantener el control del vehículo y orillarse de manera segura, evitando que la camioneta perdiera el equilibrio o sufriera un volcamiento en plena vía.

Una vez orillados a un costado de la carretera, Corredor y sus hijos bajaron del carro para realizar el cambio de la llanta. Sin embargo, al revisar la camioneta donde suele ir asegurada la llanta de repuesto, se encontraron con que el neumático no estaba.

Según lo contado en La Corona TV, personas desconocidas habían hurtado la llanta de emergencia días atrás sin que el humorista se diera cuenta.

Varados en medio de la carretera y sin una llanta de respaldo, la familia tuvo que buscar ayuda por sus propios medios. De acuerdo con la versión entregada por el programa, uno de los hijos de César Corredor salió caminando y corriendo hacia el municipio más cercano para conseguir asistencia mecánica.

Dada la hora de la madrugada, tuvieron que resolver con un neumático provisional que les permitiera salir del apuro.

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César Corredor cuenta con una amplia trayectoria en la televisión colombiana, gracias a su participación en Sábados Felices, donde popularizó a ‘Barbarita’. En los últimos meses, además ha mantenido una agenda activa en iniciativas y proyectos de carácter social, luego de haber manifestado su respaldo público a la campaña del actual presidente Abelardo de la Espriella.

Hasta el momento, el propio humorista no ha publicado un pronunciamiento adicional en sus cuentas personales sobre el estado del vehículo o si interpuso una denuncia formal por el hurto de la llanta.