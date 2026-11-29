La Selección Colombia continúa su camino en el Mundial Sub-17 enfrentando a Egipto por los dieciseisavos de final. Este martes, 1.° de diciembre, vuelven al ruedo los dirigidos por Fredy Hurtado, que vienen de caer ante Serbia en la última fecha de la fase de grupos.

Los partidos de los dieciseisavos del Mundial Sub-17: confirmada la lista de cruces

La Tricolor es favorita sobre el papel; sin embargo, enfrenta a un rival que tuvo una campaña muy parecida en la primera ronda. Los Faraones ganaron dos de sus tres partidos en el grupo A y la única derrota fue ante Grecia en el debut.

El partido de Egipto vs. Colombia quedó programado para el martes a las 10:00 a. m. (hora de Colombia) en el Aspire Zone de Doha, complejo deportivo donde se está llevando a cabo esta Copa del Mundo.

La transmisión oficial estará disponible a través de Caracol TV y Canal RCN en sus señales HD2, aunque también se podrá ver por los canales de YouTube o las aplicaciones Ditu y App Canal RCN.

Para el resto de Latinoamérica será transmitido en DSports, al igual que el resto de llaves de dieciseisavos de final.

Posible alineación de la Selección Colombia

El cuerpo técnico tendrá a su disposición a todo el plantel de jugadores. La idea es poner el once de gala después de haberle dado descanso a algunos titulares en el partido pasado contra Serbia.

Así formaría la Selección Colombia: Samuel Martínez Correa; Jhan Moreno, Juan Fori, Santiago Vallecilla, Yair Murillo; Simón Rojas, Miguel Agámez; Adrián Mosquera, Samuel Martínez Valencia, José Escorcia y Edwin Echeverría.

La principal novedad sería el ingreso a la titular del volante Samuel Martínez, quien llegó al Mundial arrastrando molestias y fue suplente en los tres partidos de la fase de grupos. Ante Serbia disputó todo el segundo tiempo y contra Egipto le llegaría el momento de volver al once inicialista.

Samuel Martínez, volante de la Selección Colombia Sub-17. Foto: Getty Images

Fredy Hurtado, DT de la Selección Colombia, espera que se corrijan los problemas de efectividad que costaron la derrota en el partido pasado. De ese duelo se rescataron aspectos positivos como la generación de opciones en el arco rival, el desdoblamiento por las bandas, la mayor posesión de balón y la capacidad de ganar los duelos.

Los jugadores, por su parte, están convencidos de que pueden disputar los ocho partidos de este Mundial Sub-17 y seguir haciendo historia después del título que conquistaron en el pasado mes de abril en el Sudamericano de la categoría.

Tabla de reclasificación tras el empate de Nacional y Santa Fe: cupos a Libertadores y Sudamericana

Cuándo y dónde ver en vivo Egipto vs. Colombia en el Mundial Sub-17