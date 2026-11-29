Independiente Santa Fe y Atlético Nacional empataron 1-1 en Bogotá en el inicio de la fecha 3 de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay, un resultado que complica al cuadro cardenal debido a que el conjunto verdolaga posee la ventaja deportiva.

Los dos equipos que disputarán el otro ascenso a la Liga Betplay: el ganador se unirá a Quindío

Tras un arranque favorable para el verde, Santa Fe reaccionó y generó aproximaciones sobre el arco de Franco Armani, incluyendo un remate de Nahuel Bustos que dio en el techo de la portería sur.

Ministerio del Deporte se pronunció sobre los actos de racismo en Millonarios vs. América de Cali

El visitante también inquietó con acciones individuales de James Rodríguez, Alfredo Morelos y Andrés Felipe Román, pero se topó con las respuestas del arquero Andrés Mosquera Marmolejo.

Cuando el primer tiempo parecía cerrarse en tablas, una mano de Helibelton Palacios dentro del área derivó en penalti sancionado vía VAR para Nacional, que Morelos cambió por gol.

Segundo tiempo, variantes y próximo partido en Medellín

En la etapa complementaria, Santa Fe ganó peso ofensivo y encontró el empate cuando Emerson Rodríguez avanzó en velocidad por la banda derecha y definió con un remate cruzado.

Tras la igualdad, el técnico Lucas González dispuso el ingreso de Matheus Uribe y Edwin Cardona en reemplazo de Alfredo Morelos y Andrés Sarmiento.

¡ALFREDO MORELOS CAMBIÓ EL PENAL POR GOL Y @nacionaloficial ABRE EL MARCADOR! El 'Búfalo' definió de buena manera y el 'Verdolaga' gana 1-0 ante Santa Fe. #LALIGAxWIN 🟢⚽🔥🏆 https://t.co/LSziVCMTeK — Win Sports (@WinSportsTV) November 29, 2026

Santa Fe respondió con el ingreso de Hugo Rodallega —quien ha venido siendo suplente ante el momento de Nahuel Bustos y Franco Fagúndez—, sin poder completar la remontada.

La revancha por la cuarta fecha se jugará el miércoles 2 de diciembre a las 8:30 p. m. en el estadio Atanasio Girardot, con transmisión de Win Sports+.

Reclasificación y distribución de cupos a torneos internacionales

El empate mantiene a América de Cali en el segundo lugar de la reclasificación en disputa por un cupo a fase previa de Copa Libertadores frente a Santa Fe, mientras Nacional ya aseguró ese lugar al liderar a 25 puntos del escolta.

Tabla de reclasificación. Foto: Cortesía: José Orlando Ascencio

Los cupos a la Copa Libertadores se reparten entre el campeón del primer semestre de 2026 (Junior de Barranquilla), el campeón del segundo semestre (por definir), el líder de la reclasificación sin título de liga (Atlético Nacional) y el segundo de ese mismo ítem (América de Cali, parcialmente).

Para la Copa Sudamericana 2027, Colombia cuenta con cuatro plazas fijas, de las cuales se detallan el campeón de la Copa BetPlay 2026 (por definir), el mejor de la reclasificación sin cupo a Libertadores (Independiente Santa Fe, parcialmente) y el segundo mejor en esa condición (Deportivo Cali, parcialmente).