Semana de Champions League que volvió a hacer protagonista a Luis Javier Suárez en Sporting de Lisboa con dos anotaciones frente al Manchester United.

El atacante colombiano en su club sigue en racha positiva y fue volver de la Selección Colombia donde no estuvo fino, para que en su equipo en Portugal elevara la cifra de anotaciones a un total de seis.

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En la presente campaña de la Liga de Campeones el samario comparte el podio de la tabla de goleadores con nada más, ni nada menos que Kylian Mbappé, quien también tiene los mismos goles.

Tras su exhibición a mitad de semana, los portales más importantes de Portugal le resaltaron a Suárez por sus tantos. Récord, A Bola y O Jogo lo pusieron en sus portadas resaltando la racha que lleva en el certamen UEFA.

Como dato adicional y no menor, el estadígrafo Álvaro Hincapie publicó que Suárez es “el primer jugador colombiano en toda la historia en convertir 3 dobletes en champions League”.

En el top 10 de goleadores mundiales del 2026

Un total de 36 goles lleva anotados Lucho Suárez con Sporting de Lisboa en lo corrido del año en curso.

Dicha estadística le permite estar metido en el top 10 de los máximos goleadores junto a nombres de prestigio como Harry Kane del Bayern Múnich o Raphinha del Barcelona.

Luis Javier Suárez se metió a un mismo listado en el que también está Harry Kane, actual Balón de Oro Foto: Getty Images (Diseño SEMANA)

Tal vez, el saldo pendiente para el samario sea la Selección Colombia donde no termina por consolidarse como el centro delantero del equipo nacional. Durante su más reciente convocatoria falló penal vs. Chile en Santiago y su nombre estuvo inmerso en críticas.

“Muy frustrado”

Con un sinsabor se despidió Suárez de la Selección Colombia después de no haber logrado marcar en la última doble fecha de amistosos Fifa del 2026.

Ante Chile, en Santiago tuvo la oportunidad a través de un penal. Su cobro no fue letal y la frustración apareció para el vestido con la 9 del equipo colombiano.

Después del doblete a Manchester United en Champions el atacante dialogó con la prensa internacional a la que confesó su desazón por no poder estar fino con Colombia cuando es llamado por Néstor Lorenzo.

Luis Javier Suárez erró un penal y marcó otro en el primer tiempo de Champions League vs. Manchester United Foto: UEFA via Getty Images

“Esto es fútbol, una vez se falla y otras se mete, era el segundo penal consecutivo que fallaba, con mi Selección fallé uno y terminé muy frustrado en ese partido, pero ese partido con mi Selección me dio fuerza y me dio más hambre y ganas de marcar, fallé el primero, pero eso se debe al trabajo mental que vengo haciendo en los últimos tres años, mi esposa me ayuda muchísimo en ese tema. El mérito no es solo mío”, respondió sobre sortear los malos momentos.

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“Nos quedan partidos, vamos a ser ambiciosos durante los partidos que quedan, quedan partidos muy complicados, pero estamos haciendo un equipo muy competitivo, tenemos que mejorar en los pequeños detalles”, analizó luego del empate alcanzo a dos tantos.

Este fin de semana la racha goleadora de Suárez podría ampliarse en medio del clásico frente al Porto.

Dicho partido está previsto a jugarse el domingo, 29 de noviembre, desde las 3:30 p.m. en casa de los dragones.