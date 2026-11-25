Para Luis Javier Suárez los últimos penales se le han convertido en una piedra en el zapato, tanto en la Selección Colombia como en Sporting de Lisboa.

Este miércoles, el samario falló el primero de dos cobros que tuvo desde los once pasos vs. Manchester United en el marco de la fecha 5 de Champions League.

¡LO SALVARON A LICHA MARTÍNEZ! El defensor argentino había cometido penal pero Lammens le tapó el disparo a Luis Suárez. ¡Sporting CP no pudo abrir el marcador vs. Manchester United! 📺 Toda la #UCL por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/MZj7s2tix0 — SportsCenter (@SC_ESPN) November 25, 2026

Al 30′, después de una polémica determinación de la terna arbitral, el colombiano lanzó hacia un costado y el golero de los ingleses le retuvo el tiro. Para ese momento hubo frustración, tal como la tuvo hace algunos días en el amistoso con Colombia vs. Chile en Santiago.

Para fortuna del atacante de la Tricolor, el partido le dio rápidamente la revancha. Tres minutos después, el arquero de United fue imprudente y generó otra pena máxima.

Al frente del balón se puso nuevamente Suárez, que esta vez no falló. Colocándose el dedo en la frente en la celebración, hizo un gesto que dio a entender que permanece fuerte mentalmente a pesar de las críticas en su contra durante las últimas semanas.

*En desarrollo…