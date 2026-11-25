Los puentes peatonales hacen parte del paisaje de Bogotá y durante años han sido una alternativa para cruzar avenidas y corredores de alto tráfico. Sin embargo, algunas de estas estructuras podrían tener los días contados: el Distrito estudia cuáles podrían ser desmontadas para dar paso a cruces peatonales en la vía.

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La iniciativa busca promover soluciones que faciliten el desplazamiento de los peatones, especialmente de personas con movilidad reducida, adultos mayores, niños y ciudadanos que tienen dificultades para subir escaleras o recorrer largas rampas. La propuesta también pretende reducir los riesgos asociados con los cruces y mejorar la conexión entre los espacios urbanos.

La Secretaría Distrital de Movilidad elaboró una metodología para evaluar qué puentes podrían ser reemplazados. No obstante, la entidad aclaró que el documento corresponde a un proyecto de resolución que estuvo en consulta pública y que no existe una orden para desmontar inmediatamente las estructuras.

¿Qué tendría en cuenta el Distrito para retirar los puentes?

Los criterios están contemplados en el Decreto Distrital 491 de 2023. Entre los factores que se deben evaluar están la ubicación del puente, el tipo de vía en la que se encuentra, la cantidad de personas que lo utilizan y las dinámicas peatonales del sector.

También se analizarían las condiciones de accesibilidad universal, los registros de siniestralidad vial y los problemas de seguridad ciudadana que puedan presentarse en sus alrededores. A estos elementos se suman el estado físico de la estructura y el impacto que tendría en la movilidad reemplazarla por un cruce a nivel.

Esto significa que no basta con que un puente sea antiguo o tenga poco uso para que sea retirado. La decisión debe estar respaldada por estudios técnicos que permitan determinar si existe una alternativa segura y viable para los peatones.

Reemplazo de los puentes peatonales

La alternativa contemplada es construir cruces seguros a nivel de la vía, que podrían funcionar mediante semáforos o medidas de tráfico calmado, dependiendo de las condiciones del corredor.

El Acuerdo Distrital 833 de 2022 establece que, en los lugares donde se desmonte un puente peatonal, deberán implementarse soluciones peatonales semaforizadas. Además, las intervenciones deben garantizar la accesibilidad, la seguridad y la integridad de quienes utilizan estos espacios.

El proceso también requiere estudios y diseños, permisos, planes de manejo de tránsito y socialización con las comunidades cercanas. Por eso, el anuncio no significa que los puentes vayan a desaparecer de un momento a otro.

Por ahora, el Distrito avanza en la definición de los criterios técnicos que permitirían priorizar las estructuras susceptibles de reemplazo. La eventual intervención dependerá de los resultados de las evaluaciones, la planeación de las obras y la disponibilidad presupuestal.