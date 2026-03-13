“Un puente es una trampa mortal”: Youtuber graba los puentes más peligrosos de Bogotá

La seguridad en el espacio público sigue siendo uno de los temas que genera preocupación en Bogotá. En lugares de alto tránsito como estaciones de transporte, avenidas principales o pasos peatonales elevados, los ciudadanos suelen manifestar temor frente a posibles robos o situaciones de riesgo.

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Los puentes peatonales son infraestructuras clave para la movilidad urbana. Estas estructuras permiten a miles de personas cruzar avenidas de alto flujo vehicular y acceder a sistemas de transporte masivo como TransMilenio, uno de los principales medios de movilidad de la capital colombiana.

Cris Sin Límite, grabó un video en el que visitó varios de estos puntos con el objetivo de mostrar la percepción de inseguridad que existe en algunos sectores de la capital. El creador de contenido con casi 200.000 seguidores en Youtube realizó este recorrido grabado por algunos de los puentes peatonales que sus seguidores consideran más inseguros en la ciudad, para evidenciar una situación social en la capital colombiana.

"Yo me di cuenta que una muchacha estaba asustada", Cris sin límite sobre la percepciónde seguridad en el puente de la Calle 100. Foto: YT: Cris sin límite

El recorrido comenzó en el puente peatonal ubicado cerca de la estación Calle 100 de TransMilenio. El creador de contenido eligió grabar durante la noche, después de las 8:00 p. m., con la intención de observar cómo reaccionaban los peatones al encontrarse con personas detenidas en el paso elevado.

Durante la grabación, el youtuber relató que en diferentes puentes, varias personas optaron por cambiar su ruta o incluso devolverse al verlo junto a otras personas en la zona. En el video explicó que esta reacción refleja la desconfianza que sienten algunos ciudadanos cuando deben atravesar estos espacios, especialmente en horarios nocturnos.

“Es lógico, yo veo tres pintas paradas en el puente, no voy a dar el papayazo”, comentó el creador de contenido al referirse a la actitud de los peatones que preferían evitar pasar por uno de los puentes ubicados en la Avenida Las Américas.

Otro de los puntos visitados durante el recorrido fue el puente peatonal ubicado en la NQS con calle 80, un sitio que ha sido mencionado en redes sociales debido a casos de hurtos registrados en esa zona. Según el video, en ese lugar también se evidenció la desconfianza de los transeúntes, quienes preferían cruzar la avenida por la calzada en lugar de utilizar el puente.

Puente en Suba Lisboa es un punto de pánico para los transeúntes en la noche. Foto: YT: Cris sin límite

El recorrido continuó en la localidad de Suba, por el sector de Lisboa. Allí existe un corredor destinado a ciclistas, pero de acuerdo con lo mostrado en el video, un hombre prefirió cambiar su ruta al ver al influencer y su compañero de grabación en la salida del puente.

En ese punto, el creador de contenido explicó que la ausencia de vigilancia y la presencia de zonas oscuras podrían facilitar la comisión de delitos. “Es un lugar para robar”, afirmó al describir el sitio y señalar que una persona podría ocultarse fácilmente en el sector para sorprender a quienes transitan por el puente.

El video se difundió en redes sociales y volvió a poner sobre la mesa el debate sobre la seguridad en los pasos peatonales de la ciudad. Estos espacios son utilizados diariamente por miles de ciudadanos que buscan cruzar avenidas principales sin exponerse al tráfico vehicular.