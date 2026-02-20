Cantante de TransMilenio reveló la impactante cifra que gana en 5 horas de trabajo

En Bogotá, el sistema de transporte masivo TransMilenio no solamente es la alternativa más usada para el transporte de la ciudadanía, sino que también se ha convertido en un espacio donde personas en necesidad, en condición de habitabilidad de calle y artistas urbanos buscan visibilidad y sustento.

Así van las obras de TransMilenio en la avenida 68; estación ya alcanzó el 99 % de ejecución

Particularmente, algunos artistas han compartido su experiencia dentro del transporte público. En plataformas como TikTok, se han difundido videos que muestran cómo la música se convierte en una alternativa de ingreso económico para quienes interpretan canciones frente a los pasajeros.

Uno de estos casos fue registrado recientemente por el usuario @georg1to0, quien decidió mostrar en un video cuánto dinero logró reunir en una jornada de trabajo. El joven explicó que dedicó cinco horas a cantar en diferentes rutas de TransMilenio y, al finalizar, exhibió la cantidad recolectada.

Cantante de TransMilenio viral por plata recaudada. Foto: Tiktok: @georg1to0

Según el video subido por el artista urbano, alcanzó una suma de 135.000 pesos colombianos en ese lapso, distribuidos en monedas y billetes, principalmente de $2.000 pesos.

El cantante agradeció a las personas que colaboraron con monedas y billetes durante su recorrido. En sus palabras, la energía y el apoyo recibido fueron fundamentales para continuar con su oficio. La publicación también abrió discusiones sobre la percepción del trabajo informal en el transporte público y la manera en que este tipo de actividades se relaciona con la economía urbana.

El registro generó debate en redes sociales, donde algunos usuarios destacaron la capacidad de obtener ingresos muy superiores al salario mínimo diario (aproximadamente $58.300 pesos) en menos tiempo que una jornada laboral convencional, mientras que otros señalaron la informalidad de este tipo de actividades y la falta de regulación en espacios públicos.

“Yo, por el mínimo, trabajo 44 horas semanales”; “por eso no doy. Por más triste que sea la historia, también tengo necesidades y salgo a trabajar. Eso es mendicidad, no trabajo”; “Parcero, haga esto en silencio, suba al éxito en silencio, próspere en silencio, no lo haga tan público, la envidia le puede llegar, mi hermano”, fueron algunos de los comentarios dentro de la publicación.

Es ilegal pedir dinero en TransMilenio

Según el manual de convivencia del sistema de transporte público, está “prohibida la venta ambulante, la distribución de publicidad no autorizada, la mendicidad, solicitar firma de peticiones, recolectar dineros y promover arengas de orden político y religioso en estaciones, portales o buses”.

En caso de que una persona incumpla, puede ser sancionada, a partir de lo establecido en el Artículo 146 del Código Nacional de Policía y Convivencia. Numeral 11 - Multa general tipo 1.