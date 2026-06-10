Por exigir el pago del pasaje, guarda fue atacado con un martillo en el Portal 20 de Julio de TransMilenio

Un hecho de violencia ocurrido en la mañana de este miércoles, 10 de junio de 2026, en el Portal 20 de Julio de TransMilenio, volvió a poner en evidencia la seguridad del personal operativo dentro del sistema de transporte masivo de Bogotá.

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De acuerdo con la Secretaría de Seguridad de Bogotá, la situación se originó cuando un funcionario detectó a una pareja que intentaba ingresar al sistema sin validar el pasaje.

En desarrollo del procedimiento habitual de control, el vigilante intervino para exigir el pago correspondiente.

“El vigilante se percató del intento de evasión (...) logró que se devolvieran a validar el pasaje”, explicaron las autoridades al referirse al inicio del incidente dentro del portal.

La reacción del usuario fue inmediata y violenta. Según el reporte oficial, el hombre comenzó a insultar y amenazar al personal de vigilancia tras la indicación de regularizar su ingreso.

Minutos después, la situación escaló de manera crítica. El agresor habría sacado un martillo que llevaba en una maleta y atacado al funcionario por la espalda, golpeándolo directamente en la cabeza.

“Sacó un martillo y lo golpeó en la cabeza”, confirmó la entidad al describir el momento de la agresión.

#BOGOTÁ. Un guarda de seguridad de TransMilenio se salvó de una lesión grave en el portal 20 de Julio tras ser atacado con un martillo en la cabeza. El agresor, molesto porque le solicitaron pagar el pasaje, fue capturado después del incidente. Por fortuna, el casco del… pic.twitter.com/Q1azc5YT01 — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) June 10, 2026

El impacto fue directo, pero el desenlace pudo haber sido más grave.

Por fortuna, el guarda portaba su casco de protección, elemento obligatorio dentro de su dotación, el cual absorbió parte del golpe y evitó una lesión de mayor gravedad.

Tras la agresión, se activó de inmediato el protocolo de respuesta. Uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá que se encontraban en el portal intervinieron rápidamente y lograron la captura del presunto agresor en el mismo lugar de los hechos, impidiendo su fuga.

El hombre fue detenido en flagrancia y trasladado para su respectiva judicialización.

Según la información oficial, fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde deberá responder por la agresión contra un servidor público y los delitos derivados del ataque.

La empresa TransMilenio aseguró que el vigilante se recupera satisfactoriamente e informó que ya interpuso la denuncia correspondiente contra el usuario agresor.

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La Secretaría de Seguridad confirmó que el capturado está siendo procesado por la gravedad de los hechos y que el caso ya se encuentra en manos de las autoridades judiciales competentes.

Las autoridades adelantan la investigación para determinar las circunstancias exactas del ataque y establecer la responsabilidad penal del implicado.