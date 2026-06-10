La inseguridad dentro del sistema TransMilenio continúa siendo una de las principales preocupaciones para miles de usuarios en Bogotá. Aunque diariamente se movilizan millones de personas en buses, portales y estaciones del sistema masivo, los casos de hurto siguen registrándose en distintos corredores de la capital, especialmente en puntos de alta congestión.

Así luce hoy el túnel peatonal de la troncal de TransMilenio de la avenida 68 con calle 13

Uno de los delitos más frecuentes es el popular “cosquilleo”, una modalidad en la que delincuentes aprovechan el tumulto, las aglomeraciones y los momentos de distracción para robar celulares, billeteras y otros objetos personales sin utilizar violencia directa. Las autoridades han advertido en varias ocasiones que estos grupos suelen actuar de manera coordinada y se movilizan entre distintas estaciones para dificultar su identificación.

Justamente, uno de los grupos que presuntamente actuaba bajo esta modalidad fue capturado en la estación Calle 76 de TransMilenio, en la localidad de Chapinero. La acción policial se pudo llevar a cabo debido a que los sospechosos quedaron registrados en las cámaras de seguridad del sistema y fueron interceptados posteriormente por uniformados de la Policía Metropolitana.

Cinco hombres son identificados en esta imagen, todos congregados en un vagón, de forma orquestada. Foto: Tomado de Publímetro

El seguimiento comenzó desde el Centro de Control de TransMilenio, donde operadores y policías monitorearon en tiempo real los movimientos de los presuntos “cosquilleros”. Las cámaras permitieron identificar características físicas, prendas de vestir y recorridos de los implicados, datos que posteriormente fueron entregados a los patrulleros desplegados en la zona.

La estación Calle 76 es uno de los puntos con mayor flujo de pasajeros en la troncal Caracas. Históricamente, ha sido considerada una de las estaciones más congestionadas del sistema debido a la conexión de rutas y a la cantidad de usuarios que circulan diariamente por este sector de Chapinero y Barrios Unidos.

Las autoridades señalaron que gran parte de estos resultados operativos se apoya en la red de videovigilancia instalada en estaciones, portales y buses. Actualmente, TransMilenio cuenta con más de 2.000 cámaras enfocadas en seguridad y cerca de 800 destinadas al monitoreo operacional del sistema. Estas herramientas funcionan las 24 horas desde el Centro de Control, donde también se supervisa el movimiento de más de 7.000 vehículos que recorren la ciudad diariamente.

El sujeto de rojo es uno de los principales hombres de la banda criminal. Foto: Tomado de Caracol Radio

Natalia Tinjacá, directora técnica de Seguridad de TransMilenio, explicó que, además del monitoreo de rutas y frecuencias, el sistema también utiliza herramientas tecnológicas para identificar la evasión del pago, controlar velocidades y fortalecer la reacción ante emergencias o situaciones sospechosas dentro de la infraestructura.

Las cifras oficiales muestran además la dimensión del problema de seguridad dentro del sistema.

Según los reportes conocidos por ambos medios, en lo corrido de 2026 se han capturado 959 personas por diferentes delitos cometidos en TransMilenio. De ese total, 878 fueron detenidas en flagrancia y otras 81 mediante orden judicial.