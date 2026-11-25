Shakira se prepara para recibir 2027 por todo lo alto y tendrá como escenario uno de los destinos turísticos más importantes de Brasil. La cantante colombiana fue confirmada como la artista principal de la celebración de Año Nuevo en Balneário Camboriú, donde ofrecerá un espectáculo que promete reunir a miles de personas y que estará acompañado de un gran despliegue pirotécnico.

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La noticia fue anunciada el pasado martes por la Alcaldía del municipio, que confirmó que la presentación de la barranquillera se realizará en la playa central. El evento contará con diferentes espacios para el público, entre ellos zonas de acceso pago y palcos exclusivos, además de un sector gratuito para quienes quieran disfrutar del concierto.

Uno de los detalles que más ha llamado la atención es el presupuesto destinado al espectáculo pirotécnico. Según informó la administración municipal, los fuegos artificiales que despedirán 2026 tendrán un costo superior a los seis millones de reales, equivalentes a aproximadamente a 1,1 millones de dólares.

La Alcaldía explicó que el evento no representará gastos para las finanzas del municipio, pues la empresa promotora asumirá la totalidad del costo de los fuegos artificiales como contraprestación por utilizar el espacio público para la celebración.

Además, quienes acudan a la zona gratuita podrán seguir la presentación mediante once líneas de torres de transmisión de imagen y sonido. Este sistema permitirá disfrutar del espectáculo a través de pantallas gigantes, incluso desde los sectores más alejados del escenario.

Por su parte, el secretario de Turismo, Evandro Neiva, explicó que Balneário Camboriú fue elegido por su infraestructura turística, su capacidad para recibir grandes concentraciones de visitantes y su experiencia en la organización de eventos multitudinarios.

Esta será la segunda presentación de Shakira en Brasil durante 2026. En mayo, la artista hizo historia con un concierto gratuito en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro, donde convocó a 2,5 millones de personas, según las cifras reportadas.

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Aquella presentación convirtió a la colombiana en la primera artista latina en protagonizar un espectáculo de semejante magnitud en ese emblemático escenario, que también recibió a Madonna en 2024 y a Lady Gaga en 2025.

Con cuatro premios Grammy y 15 premios Grammy Latinos, Shakira se prepara para una nueva presentación internacional. Esta vez, su música acompañará la llegada del nuevo año en Brasil, en una celebración que combinará turismo, entretenimiento y un espectáculo pirotécnico cuyo costo superará el millón de dólares.