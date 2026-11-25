La presentadora Adriana Betancur, recordada por su paso por el programa Muy buenos días, continúa atravesando un delicado momento de salud debido a la insuficiencia renal crónica avanzada que padece desde hace varios años.

Aunque recientemente recibió atención de urgencia para suplir su necesidad de diálisis, la comunicadora ha tenido que someterse a algunos procedimientos quirúrgicos.

Una de esas intervenciones se llevó a cabo con éxito, según reveló su amiga y colega Milena López; sin embargo, para la segunda, de acuerdo con la información compartida por la periodista Karla Arcila el pasado 23 de noviembre, fue necesario solicitar ayuda para conseguir donantes de sangre O negativo en Bogotá.

Ante esta petición, el actor Tuto Patiño, participante de MasterChef Celebrity, decidió mostrar su solidaridad por la delicada situación de salud que enfrenta Adriana Betancur.

A través de las historias en su cuenta de Instagram, se sumó a esta iniciativa compartiendo la imagen donde piden con urgencia donaciones de sangre para la presentadora.

¿Qué se sabe sobre la salud de Adriana Betancur?

En las publicaciones difundidas por la periodista Karla Arcila el pasado 23 de noviembre, se informó inicialmente que Adriana Betancur había sido sometida a una intervención quirúrgica, por lo que su colega pidió a sus seguidores unirse en oración.

“Adriana Betancur tuvo hoy una cirugía; les agradezco sus oraciones. Su familia y amigos necesitamos que todos los que creemos que para Dios no hay nada imposible la incluyamos en sus plegarias. Ella está luchando”, escribió.

Poco después, la periodista hizo un llamado para conseguir donantes de sangre en Bogotá: “Adri necesita urgente sangre O-. A mis conocidos que deseen donar en Bogotá, por favor, escribirme por DM. Gracias”, anotó.

Por ahora, Arcila no ha ofrecido información adicional sobre los motivos que hicieron necesaria esta nueva intervención ni del estado de salud de Adriana Betancur tras salir de cirugía, tampoco si ha sido posible conseguir las donaciones que solicitó.

Su familia pide apoyo

En diálogo con la revista Vea, de El Espectador, Leonardo Betancur, hermano de la presentadora, confirmó que Adriana necesita un riñón para tener una segunda oportunidad de vida, luego de ser diagnosticada con insuficiencia renal crónica en 2011, condición que redujo su función renal al 3 %.

Aunque en 2014 recibió un trasplante de riñón que le permitió mejorar su calidad de vida durante aproximadamente siete años, hacia 2019 su organismo comenzó a rechazar el órgano, por lo que tuvo que retomar las diálisis manuales. Por ahora, se encuentra de nuevo en la lista de espera para recibir un nuevo trasplante.