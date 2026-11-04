“No puedo más”: El angustiante momento de Tuto Patiño en MasterChef que lo obligó a abandonar la competencia

Durante la emisión de este martes 3 de noviembre en MasterChef Celebrity Colombia 2026, el actor Tuto Patiño tomó la decisión de no competir en el reto de salvación del programa.

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La decisión se dio como consecuencia de un fuerte impacto físico sufrido en el episodio anterior, el cual le causó un hematoma severo en una de sus rodillas y molestias intensas que le impidieron desempeñarse en la cocina.

Según quedó registrado en el más reciente capitulo, el percance ocurrió durante el cierre del reto anterior. Al intentar esquivar a un perro que ingresó al set de grabación, Patiño se impactó contra una de las mesas de trabajo.

Al inicio de la entrega de este martes, la presentadora Claudia Bahamón le preguntó por su estado de salud antes de dar las indicaciones del reto, centrado en preparaciones con queso parmesano. Ante la consulta, el participante manifestó que el dolor no había cedido:

“Quisiera decir que estoy bien, pero no es así. Fue un golpe bastante fuerte, pero creo que más que eso fue la pisada”, explicó el actor durante la emisión.

Con el paso de los minutos, el actor señaló que la molestia física aumentó debido a la disminución del efecto de los analgésicos administrados previamente y a la tensión propia de la competencia.

Tras notar una severa inflamación y hematomas en la zona afectada, optó por abstenerse de cocinar para ser evaluado por personal médico de la competencia.

La situación generó diversas reacciones entre sus compañeros y el jurado. El extenista Robert Farah comentó en el programa la severidad de la contusión, expresando su sorpresa por el nivel del hematoma generado tras el golpe que inicialmenete parecia leve.

Por su parte, la chef e integrante del jurado Belén Alonso se mostró visiblemente conmovida ante la manifestación de dolor y preocupación del concursante.

Al declinar su participación en la prueba con queso parmesano, Tuto Patiño cedió automáticamente su oportunidad de librarse del delantal negro en esta instancia, pasando de manera directa al reto de eliminación.

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Con esta decisión, la jornada de salvación continuó con la participación de Verónica Orozco, Marcela Carvajal, Jimmy Vásquez, Luciano D’Alessandro y Robert Farah, mientras que el grupo conformado por Pautips, Julieta Piñeres, Sebas Vega, Emiro Navarro y Sebas Villalobos ya aseguraba su permanencia tras imponerse en la prueba previa por equipos.

Patiño confirmó que se reincorporará a la cocina una vez reciba la valoración médica correspondiente para afrontar la prueba decisiva.