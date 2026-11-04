Paola Jara vivió particular momento y confesó “quiero ser hombre”; dejó boquiabiertos a sus fans en redes

Paola Jara sorprendió a sus seguidores en redes sociales después de hacer una inesperada confesión mientras se alistaba para cumplir con un compromiso laboral junto a su esposo, Jessi Uribe. La cantante de música popular compartió un momento de su rutina y terminó lanzando una frase que causó risas y comentarios entre sus fans.

“Me delató mi compadre”: Jessi Uribe recordó cómo un amigo delató su infidelidad a Sandra Barrios

Todo fue a través de las historias de Instagram, donde la artista mostró cómo transcurría la mañana de su pareja antes del evento al que ambos tenían previsto asistir.

Mientras ella estaba concentrada en arreglarse, Jessi disfrutaba de una mañana tranquila al aire libre.

En el video se puede ver a Jessi Uribe aprovechando el día soleado para hacer ejercicio junto a la piscina y broncearse. Su panorama era diferente al de Paola, quien debía dedicar varias horas a prepararse, maquillarse y organizar su cabello para estar lista.

Al ver la diferencia entre las actividades de ambos, la cantante no pudo evitar hacer un comentario con el que muchas mujeres terminaron identificándose.

“Quiero ser hombre, en estos momentos quiero ser hombre… Yo maquillándome y él bronceándose”, dijo con humor.

Lo que dijo llamó la atención de sus seguidores, pues, aunque en un inicio podía parecer una confesión inesperada sobre su género, en realidad estaba relacionada con las diferencias que encontraba entre la preparación de hombres y mujeres antes de asistir a un evento.

Lo que publicó Paola sirvió para que varias seguidoras reconocieran que han vivido situaciones parecidas. Para muchas, arreglarse antes de una presentación, una celebración o cualquier compromiso puede convertirse en una tarea que toma bastante tiempo y dedicación.

Paola Jara habló sobre cómo es su relación con los hijos de Jessi Uribe: “Finalmente yo no soy la mamá”

Mientras tanto, los hombres, como pasó con Jessi Uribe en esta ocasión, pueden disfrutar de otras actividades antes de salir, sin tener que invertir tantas horas en maquillaje, peinado y otros detalles.

De esta manera, Paola convirtió esta situación en un momento divertido que rápidamente despertó reacciones en redes sociales. Esto no solo mostró una faceta espontánea de su personalidad, sino que también hizo que muchas mujeres se sintieran identificadas porque esto sucede con más frecuencia de la que se espera.