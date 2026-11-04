Conductor de moto eléctrica transitaba por andén, le reclamaron y reaccionó violentamente

Un espacio destinado para caminar terminó convertido en una vía para una motocicleta eléctrica. El conductor habría estado a punto de atropellar a varios peatones y, cuando algunos ciudadanos le reclamaron por transitar por el andén, respondió con una actitud agresiva y amenazas. La escena quedó registrada en un video que circula en redes sociales y desató indignación.

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El episodio ocurrió sobre la Avenida El Dorado, cerca de la Avenida Boyacá en Bogotá. Según la denuncia difundida junto con las imágenes, el hombre utilizó el andén para avanzar en medio del tráfico, poniendo en riesgo a las personas que caminaban por el lugar.

La situación se agravó cuando varios ciudadanos lo increparon por utilizar un espacio que no está destinado para la circulación de vehículos. En lugar de atender el reclamo, el conductor habría reaccionado de manera violenta y lanzado amenazas contra quienes cuestionaron su comportamiento.

Pero hubo otro detalle que también llamó la atención de los usuarios. En la motocicleta se movilizaban tres personas: el conductor, una mujer y un menor de edad. Esta situación también generó cuestionamientos, pues la cantidad de ocupantes podría representar otra infracción, dependiendo de las características y condiciones de homologación del vehículo.

Iba con dos personas más. Foto: Captura de pantalla Cuenta de X Pasa en Bogotá / Montaje SEMANA

Conductor de moto eléctrica. Foto: Captura de pantalla Cuenta de X Pasa en Bogotá / Montaje SEMANA

La indignación llegó a las redes sociales

Después de que el video se difundiera, numerosos usuarios manifestaron su rechazo por la conducta del motociclista. Los comentarios se concentraron en el riesgo al que habría expuesto a los peatones y en su reacción frente a quienes le hicieron el reclamo.

La discusión también reavivó las críticas por la falta de cultura ciudadana y el irrespeto a los espacios destinados para la movilidad peatonal. Para los ciudadanos que rechazaron lo ocurrido, los andenes no pueden convertirse en rutas alternativas para evitar los trancones ni en espacios donde los peatones tengan que apartarse para permitir el paso de vehículos.

Conductor de moto eléctrica casi arrolla a peatones en Bogotá y reaccionó violentamente Foto: Captura de pantalla Cuenta de X Pasa en Bogotá / Montaje SEMANA

A través de las publicaciones, la comunidad pidió que las autoridades revisen el caso, identifiquen al conductor y adopten las medidas correspondientes.

Por ahora, la denuncia se conoce principalmente a través del registro audiovisual y las publicaciones en redes sociales. No se ha informado sobre personas lesionadas ni sobre una sanción oficial contra el conductor.