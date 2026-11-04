Una niña de nacionalidad italiana que había sido reportada como desaparecida por su papá, fue hallada en las últimas horas en el Parque La Independencia, cerca del Planetario, centro de Bogotá.

La menor de ochos años fue encontrada junto a su mamá en condiciones de habitabilidad en calle, en instantes que Gestores del Orden de la Secretaría Distrital de Seguridad realizaban un recorrido en el Parque La Independencia.

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Cuando los funcionarios trataron de entablar comunicación con ambas, se percataron que no hablaban español y la adulta se negaba a recibir ayuda.

“Al intentar acercarse, los funcionarios notaron que ninguna de las dos respondía en español. En un segundo acercamiento, y con ayuda de herramientas tecnológicas de traducción, lograron establecer que eran ciudadanas italianas y que llevaban tres días en Colombia. Los Gestores del Orden comenzaron a conocer su situación y les ofrecieron acompañamiento para acercarlas a la Embajada o al Consulado de Italia. Sin embargo, la mujer rechazó la ayuda. Esta respuesta, sumada a las condiciones en las que se encontraba la niña, llevó a los funcionarios a considerar necesario activar una ruta institucional de protección”, explicaron desde el Distrito.

Posteriormente, los Gestores del Orden pusieron el caso en conocimiento del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para que tomaran las medidas correspondientes, teniendo en cuenta que había de por medio una menor de edad.

Entre tanto, las autoridades lograron establecer que la niña había sido sacada de Italia sin la autorización de su padre a pesar de que él tenía la custodia de la menor.

“La atención institucional permitió establecer que la menor tenía un reporte de desaparición en Italia. De acuerdo con la información conocida por las autoridades, existía una situación relacionada con su traslado fuera de ese país sin la autorización correspondiente de su padre, quien tenía la custodia”, resaltaron desde el Distrito.

Esta niña estaba reportada como desaparecida en Italia y nuestros #GestoresDelOrden la encontraron cerca del Planetario de Bogotá. Identificaron señales de alerta y coordinaron con las entidades competentes para activar las rutas de atención. Así se reencontró con su padre👇 https://t.co/thVhw5moZT — Secretaría de Seguridad BOG (@SeguridadBOG) November 4, 2026

Finalmente, luego de que se llevaran a cabo los procesos correspondientes para ese tipo de casos, la menor fue regresada a Italia para que se reencontrara con su papá.

“A partir de este hallazgo, el ICBF y las autoridades competentes coordinaron las actuaciones necesarias para garantizar la protección de la niña. El proceso permitió que la menor regresara a Italia y se reencontrara con su padre. La mujer también fue trasladada a ese país”, se concluyó.